El Hajeb : Lancement de l’opération de sélection et d’incorporation des nouveaux appelés au Service Militaire au sein du 39è contingent

mardi, 3 septembre, 2024 à 16:31

El Hajeb – En application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), le coup d’envoi de l’opération de sélection et d’incorporation des nouveaux appelés au Service Militaire au sein du 39è contingent a été donné, lundi au 1er Centre de Formation des Appelés (CFA) au Camps militaire d’El Hajeb.

Cette opération, qui se poursuivra jusqu’à la fin de septembre, se tient sous la supervision d’une Commission composée de membres représentant les différents Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des FAR.

Les candidats et candidates issus des provinces d’El Hajeb, Boulemane, Moulay Yacoub, Sefrou et Ifrane ont afflué dès les premières heures de la matinée, vers le camps militaire d’El Hajeb, à bord des bus de transport en commun.

Dans une déclaration à la MAP, le Colonel El Mehdi Bouafi, commandant le 1er CFA, a expliqué que l’opération de sélection et d’incorporation se décline en trois étapes, à commencer par l’accueil des candidats et candidates au Service militaire, la vérification des convocations et de l’identité de chaque candidat.

Par la suite, les candidats et candidates au Service militaire sont orientés vers le Centre de formation pour examiner leur aptitude physique sous la supervision d’une Commission d’examen médical composée de cadres médicaux civils et militaires, avant d’être présentés devant la Commission de sélection et d’incorporation qui décide de leur aptitude à effectuer le service militaire, a-t-il précisé.

Dans une déclaration similaire, le Lieutenant Ali Bouzidi a indiqué qu’afin de garantir le succès de cette opération nationale et de faire en sorte qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, le 1er CFA a déployé tous les moyens logistiques nécessaires et des ressources humaines hautement qualifiées pour accompagner et superviser les candidats tout au long du processus qui a débuté lundi.

A cet égard, il a fait savoir que le 1er CFA recevra un total de 1.942 candidats, dont 248 femmes, provenant des provinces d’El Hajeb, Boulemane, Ifrane, Moulay Yacoub et Sefrou, pour le processus de sélection.

Quelque 1.026 candidats seront sélectionnés, dont 456 candidats qui seront retenus par le 1er CFA, tandis que les autres seront répartis entre les autres Centres de Service militaire à travers le Royaume, a-t-il noté, ajoutant que 1.600 appelés masculins au total suivront la formation au CFA d’El Hajeb et ce, après l’arrivée de 1.144 appelés sélectionnés au niveau d’autres Centres du Royaume.

Les appelés ainsi sélectionnés bénéficieront d’une formation variée, a fait observer l’encadrante des appelées de sexe féminin au 1er CFA, le sergent Chaimae Boulasdak.

“Nos efforts consistent à aider les appelées afin qu’elles puissent s’habituer à la vie militaire”, a-t-elle confié à la MAP, notant que le programme de formation comprend des séances matinales dédiées aux activités physiques, des cours théoriques et pratiques ainsi que des activités parallèles avant la séance de révision le soir.

De son côté, le médecin Colonel Mimoun Serraj, président de la commission médicale du service militaire au 1er CFA, a indiqué que la cellule médicale, qui comprend des médecins civils relevant du ministère de la Santé, ainsi qu’un personnel médical et paramédical militaires, est chargée de prendre les constantes anthropométriques des appelés, comme la mesure du poids, de l’acuité visuelle et la tension artérielle.

Les appelés sont ensuite soumis à un examen médical exhaustif à l’issue duquel la commission détermine s’ils remplissent les conditions nécessaires en termes d’aptitude physique et mental pour poursuivre leur formation, a-t-il expliqué.

Pour leur part, les candidats ont exprimé leur immense fierté d’accomplir le Service militaire, tout en mettant en avant son grand impact sur la jeunesse en termes de consolidation du sens de responsabilité et de discipline et son rôle dans l’approfondissement des connaissances et l’obtention de diplômes à même de leur ouvrir de nouveaux horizons dans le monde du travail.

A cet égard, ils ont fait part de leur profonde gratitude et exprimé leurs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’attention toute particulière que le Souverain ne cesse d’accorder à la jeunesse marocaine, soulignant que l’opération d’incorporation au Service militaire s’est déroulée dans d’excellentes conditions.

L’Etat-Major Général des Forces Armées Royales a pris toutes les mesures nécessaires pour la réussite de cette opération, en coordination et en collaboration avec les différents acteurs et parties concernés.

Cette opération a bénéficié d’un suivi et d’une attention particulière de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, étant donné que le Souverain veille à la promotion des jeunes Marocains et à leur assurer les opportunités d’intégration dans le processus de développement et dans le marché du travail, armés de valeurs de citoyenneté et des principes d’engagement et de la bonne conduite.