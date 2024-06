El Jadida: 160 bénéficiaires d’une caravane médicale de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus et des maladies oculaires à Bir Jdid

vendredi, 14 juin, 2024 à 23:44

Bir Jdid – Quelque 160 personnes ont bénéficié des services d’une caravane médicale de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, ainsi que des maladies oculaires, organisée vendredi au centre de santé de la commune de Laghdira à Bir Jdid (province d’El Jadida).

Cette caravane, organisée par le Comité préfectoral du développement humain (CPDH) d’El Jadida, en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale d’El Jadida et l’unité mobile et rurale de santé, s’inscrit dans le cadre de la célébration du 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH).

À cette occasion, la cheffe de division de l’action sociale à la préfecture de la province d’El Jadida, Hakima Erraï, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette caravane s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme 4 de l’INDH relatif à l’impulsion du développement humain des générations montantes, afin de permettre à un certain nombre de femmes et d’enfants de bénéficier de cette campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus ainsi que des maladies oculaires.

Mme Erraï a rappelé que l’INDH, en coordination avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, a organisé plusieurs caravanes médicales dans de nombreuses communes de la province d’El Jadida, ciblant les femmes et les enfants et visant à soutenir le capital humain des générations futures.

Pour sa part, Abdelhamid Talha, président du réseau des établissements de santé de la province, a relevé que cette caravane médicale vise à offrir ses services au plus grand nombre d’habitants des communes rurales, rappelant l’organisation de trois autres caravanes à Boulaouane, Sidi Ismail et Oulad Issa.

M. Talha a ajouté que cette caravane vise à unir les efforts de tous les partenaires et acteurs dans le domaine de la santé maternelle et infantile, soulignant l’organisation de campagnes médicales de sensibilisation et de caravanes médicales une fois par mois.

De son côté, Mamin Naka Hama, bénévole japonaise, a exprimé “sa joie de participer à ces caravanes médicales, qui visent à rapprocher les services des femmes enceintes et à effectuer un dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, ainsi qu’à lutter contre le cancer et à en limiter la propagation”, précisant qu’elle est venue au Maroc pour un volontariat de deux ans.

Par ailleurs, Aïcha Aziz, une citoyenne du douar Oulad Frej situé dans la commune de Laghdira, a indiqué avoir bénéficié du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus.

Il est à noter que cette caravane médicale a été assurée par une équipe composée de cadres médicaux et paramédicaux, dont trois médecins généralistes, deux médecins spécialistes en gynécologie obstétrique, trois sages-femmes, un ophtalmologiste, des techniciens spécialisés en correction de la vue, un technicien de l’unité mobile de santé et trois infirmières.