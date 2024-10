El Jadida : Des activités ludiques et éducatives pour les enfants à la 15è édition du Salon du Cheval

mercredi, 2 octobre, 2024 à 18:42

El Jadida – La 15ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et se poursuivant jusqu’au 6 octobre, propose une série d’activités ludiques et éducatives pour les enfants, leur permettant de découvrir l’univers du cheval et les traditions équestres, un patrimoine riche du Maroc.

Tout au long de l’événement, divers ateliers ludiques et éducatifs sont organisés, tels que : “Crée ton propre livre animé sur le thème des chevaux”, “Fabrique ton cheval légendaire ou ton cheval en bois”, “Participe à des activités créatives comme la création de livres pop-up”, ou encore un atelier de puzzles sur le thème de l’équitation.

Le salon comprend également un espace de jeux éducatifs portant sur l’élevage des chevaux, les sports équestres, et l’anatomie des chevaux, ainsi qu’une fresque collective à colorier autour du thème de Tbourida.

Des pistes pour les poneys sont aussi mis à disposition pour apprendre l’équitation et les soins aux chevaux, avec des balades en calèche et une immersion dans le monde de l’équitation.

Compte tenu de la valeur pédagogique de ces activités, de nombreuses écoles organisent des visites au Salon du Cheval, afin de permettre aux élèves de découvrir l’univers du cheval, des métiers équestres, et de profiter d’un cadre à la fois éducatif et divertissant.

À ce propos, Issam Achmaoui, directeur d’une école privée, a indiqué au micro de la MAP que son établissement a organisé une visite pour ses élèves dans le but de les initier à l’univers des chevaux et de l’équitation, tout en profitant des différents ateliers et activités proposés par le Salon.

Il a ajouté que les élèves ont bénéficié de plusieurs activités dans les différents espaces et stands, notamment le stand de lecture et de dessin, les puzzles, les animations, les chants et danses, ainsi que les espaces de jeux acrobatiques, et ont également pu faire des balades en calèche et à dos de poney.

Dans une déclaration similaire, Wahiba Benmoussa, une élève originaire d’Azemmour, a expliqué qu’elle était venue au salon pour profiter des ateliers et activités programmés, tels que l’atelier de dessin, de lecture et les jeux électroniques, exprimant tout particulièrement son admiration pour la piste des poneys.