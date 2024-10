El Jadida : Dar Taliba à Sidi Ali Ben Youssef, une illustration de l’engagement de l’INDH dans la lutte contre le décrochage scolaire

El Jadida – Dar Taliba à la commune de Sidi Ali Ben Youssef, relevant de la province d’El Jadida, incarne l’engagement fort de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH) dans la mise en œuvre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, en luttant contre le décrochage scolaire, en particulier dans les zones rurales.

Inaugurée en 2020, avec une capacité d’accueil de 60 bénéficiaires, Dar Taliba offre hébergement, alimentation, soins de santé, ainsi qu’un accompagnement social et éducatif pour lutter contre l’abandon scolaire. Elle propose également un soutien scolaire aux pensionnaires sous la supervision d’encadrantes hautement qualifiées.

Cet établissement fait partie d’un ensemble de 15 projets dans la province, dont 5 unités à la circonscription de Sidi Smail, visant à construire, équiper ou réhabiliter des maisons d’étudiants, et ce pour un coût total de 24.077.532 dirhams, dont 18.047.532 dirhams financés par l’INDH, et un total de 1005 bénéficiaires.

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) a effectué, récemment, une visite aux locaux de Dar Taliba de Sidi Ali Ben Youssef, en guise de suivi du bon déroulement de la rentrée scolaire et de l’arrivée des élèves.

À ce sujet, Khalil Ahl Ben Taleb, cadre à la division de l’Action sociale à la préfecture de la province d’El Jadida, a déclaré à la MAP, que “la création de cette maison s’inscrit dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, notamment l’appui à la scolarisation, contribuant ainsi au bon déroulement de chaque rentrée scolaire”.

M. Ahl Ben Taleb a ajouté que cet établissement contribue à rapprocher les établissements scolaires des élèves, en leur offrant un hébergement, des repas, un soutien scolaire et des soins de santé.

Dans une déclaration similaire, Abdeljabbar Zouhri, président du Conseil communal de Sidi Ali Ben Youssef, a expliqué que cette maison a été créée en partenariat avec l’INDH et la commune, qui a préparé le terrain et alloué une subvention annuelle de 420.000 dirhams au profit de l’association chargée de sa gestion.

Le Conseil communal a contribué à la construction de cette maison à hauteur de 600.000 dirhams, en plus d’une contribution de l’INDH de 2 millions de dirhams, a-t-il précisé, soulignant que cette structure joue un rôle important dans la lutte contre le décrochage scolaire.

Pour sa part, Hamid Belachheb, président de l’Association Al-Mostakbal pour le développement, chargée de la gestion de Dar Taliba, a expliqué que cette dernière accueille 60 pensionnaires originaires de la commune rurale de Sidi Ali Ben Youssef, indiquant que les élèves provenant des douars d’Al Awjat, Seboub et Sidi Ali bénéficient de l’hébergement, des soins de santé et du soutien scolaire.

Cette structure, composée de deux étages, comprend toutes les installations nécessaires pour garantir un accompagnement et une prise en charge des pensionnaires, notamment 60 lits, une cuisine, un espace de lecture et de soutien aux activités scolaires, une salle à manger, ainsi que des bureaux administratifs et des installations sanitaires.