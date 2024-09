El Jadida: M. Sadiki s’informe des préparatifs de la 15ème édition du Salon du Cheval

mercredi, 11 septembre, 2024 à 21:02

El Jadida – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a effectué, mercredi, une visite au Centre des Expositions Mohammed VI à El Jadida, pour s’informer de l’état d’avancement des préparatifs de la 15ème édition du Salon du Cheval, prévue du 1er au 6 octobre prochain.

A cette occasion, M. Sadiki a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette visite au site qui accueillera le 15ème Salon du Cheval, qui se tiendra sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans le cadre du suivi des travaux et préparatifs en perspective de l’ouverture officielle du Salon.

Cette édition, a-t-il fait savoir, verra la participation de plus de 100 exposants et 40 pays, et connaîtra l’organisation de débats approfondis dans le cadre de conférences sur le développement de la filière équine, ainsi que l’innovation et les nouveautés technologiques en la matière.

Le Ministre a souligné que la valorisation de la filière équine, qui s’inscrit dans le cadre du contrat-programme pour le développement de la chaîne de valeur de cette filière, signé l’année dernière, soutiendra particulièrement les petits agriculteurs, les éleveurs de chevaux à l’échelle locale et nationale, ainsi que les artisans et le tourisme rural.

Et de relever que le Salon, qui joue un rôle important dans la promotion et le développement de la filière équine, constitue une occasion de souligner l’importance des chevaux dans le patrimoine culturel du Royaume, précisant que l’édition 2024 proposera un programme riche, incluant des manifestations sportives, des conférences, des spectacles équestres, des compétitions de Tbourida et diverses expositions.

Pour sa part, le commissaire du Salon du Cheval, El Habib Merzak, a affirmé que cette visite effectuée par M. le Ministre s’inscrit dans le cadre du suivi des travaux en cours pour la 15ème édition du Salon du Cheval, reflétant ainsi l’importance accordée par le ministère à cet événement international.

Dans une déclaration similaire, le secrétaire général de l’Association du Salon du cheval d’El Jadida, Hamid Benazzou, a affirmé que la visite du ministre de l’Agriculture au Centre des Expositions Mohammed VI à El Jadida s’inscrit dans le cadre des visites de suivi destinées à constater l’état d’avancement des préparatifs pour cette édition du Salon, placée sous le thème: “L’élevage des chevaux au Maroc: Innovation et défi”.