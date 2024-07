El Jadida: Le Pavillon Bleu hissé sur la plage de Sidi Abed pour la quatrième fois consécutive

samedi, 27 juillet, 2024 à 21:02

El Jadida – Le Pavillon Bleu, label décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), a été hissé, samedi, pour la quatrième fois consécutive, sur la plage de Sidi Abed (province d’El Jadida).

La cérémonie de levée du Pavillon a eu lieu en présence, notamment, du président du conseil communal de Sidi Abed, Mohamed Safari, du directeur des relations institutionnelles de l’OCP à Jorf Lasfar, Mehdi Dakhni, ainsi que de responsables des services extérieurs et des représentants de la société civile.

La plage de Sidi Abed a reçu cette distinction dans le cadre du programme national “Plages Propres”, en répondant aux critères de qualité des eaux de baignade, d’information, de sensibilisation et d’éducation environnementale, de santé et de sécurité, ainsi que d’aménagement et de gestion.

À cette occasion, Saïd Zoughi, directeur de la plage, a souligné que Sidi Abed, l’une des principales plages de la province d’El Jadida, a obtenu ce label pour la 4ème année consécutive grâce à son respect des normes définies par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

M. Zoughi a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le conseil communal de Sidi Abed, en collaboration avec ses partenaires, veille à une gestion continue et rigoureuse des infrastructures de la plage, en respectant strictement les normes de la Fondation, notamment en matière de propreté, de prévention, d’entretien, d’équipements et de sécurité, ainsi que d’animation et de sensibilisation à l’environnement.

De son côté, Rachid Tber, responsable du programme “Plages Propres” dans la province d’El Jadida pour le compte de l’OCP, a indiqué que la réhabilitation de la plage et la création de programmes d’animation font l’objet d’une convention de partenariat réunissant l’OCP, le conseil communal de Sidi Abed, la préfecture de la province d’El Jadida et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, afin de garantir des conditions de propreté, de sécurité et d’animation estivale.

Il a ajouté que la Fondation a fourni les équipements nécessaires conformément au cahier des charges, dans le but de créer des activités de sensibilisation à l’importance de la préservation de l’environnement, de signalisation et de sécurité pour les estivants, ainsi que des ateliers récréatifs destinés aux vacanciers et visiteurs de la plage.

Le Pavillon Bleu est une référence internationale en matière de qualité des sites côtiers. Le renouvellement de ce label repose sur la préservation et l’amélioration continue des acquis, évalués annuellement par la FEE.

Pour l’été 2024, ce Pavillon sera hissé sur 27 plages, quatre ports de plaisance et, pour la première fois au Maroc, sur un lac de montagne.