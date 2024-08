El Jadida: Présentation des dispositifs et programmes dans le domaine de l’urbanisme au profit des MRE

vendredi, 9 août, 2024 à 22:03

El Jadida – L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour a organisé, jeudi, une table ronde mettant en avant les dispositifs et programmes dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Un communiqué de l’Agence indique que cette rencontre, qui coïncide avec le lancement des Journées portes ouvertes organisées du 8 au 16 août courant, a été marquée par la participation de nombreux MRE et de représentants de la Province d’El Jadida, de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la Région Casablanca-Settat et de la Direction provinciale de l’Habitat et de la Politique de la ville d’El Jadida.

Cette rencontre de communication, organisée sous le thème “Urbanisme et Habitat au service des Marocains du monde”, a été l’occasion de présenter plusieurs exposés sur les nouveautés, les offres, les programmes et les dispositifs lancés dans ce cadre, précise-t-on de même source.

Selon le communiqué, l’accent a été mis sur le programme d’aide directe au logement “Damane Sakan”, qui s’inscrit en ligne directe avec la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de renforcer la capacité des citoyennes et citoyens marocaines à accéder à un logement décent.

La rencontre a été également l’occasion de présenter les nouveaux dispositifs mis en place par le ministère de tutelle concernant la plateforme TAAMIR et la délivrance des notes de renseignement urbanistique électronique et informative, ainsi que des nouveaux dispositifs juridiques mis en place pour la simplification des procédures de construction dans le milieu rural.

Cette rencontre a été aussi l’occasion d’informer les MRE qu’une permanence est programmée tout au long du mois d’août 2024 pour les accueillir en dehors des heures de bureau et les matinées de samedi, et de les inviter à prendre part à la Journée nationale du Migrant qui sera célébrée aux sièges des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour le samedi 10 août.

En marge de cette table ronde, des discussions et des échanges ont eu lieu entre les responsables de l’Agence et plusieurs MRE, permettant d’écouter leurs préoccupations et attentes, ainsi que d’étudier leurs dossiers et de trouver des solutions immédiates.

A noter que cette rencontre de communisation s’inscrit dans le cadre de la circulaire N°6307 en date du 8 juillet 2024 du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, qui prévoit une panoplie de dispositifs pour accueillir les Marocains du monde au titre de l’année 2024.