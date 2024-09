El Jadida: Le RGPH-2024 se déroule dans un cadre imprégné d’enthousiasme, de responsabilité et d’engagement (Responsable)

mardi, 3 septembre, 2024 à 17:51

El Jadida – L’opération de collecte des données dans le cadre du 7ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) se déroule dans un cadre imprégné d’enthousiasme, de responsabilité et d’engagement, a indiqué, mardi, la Directrice provinciale du Haut Commissariat au Plan (HCP) à El Jadida, El Aïyachia Sijam.

“Les équipes de recensement au niveau d’El Jadida sont réparties en 897 districts de recensement et 270 zones de contrôle”, a fait savoir la responsable, notant que quelques 1304 agents, dont 985 enquêteurs, 292 contrôleurs et 27 superviseurs, sont mobilisés pour contribuer au succès de l’opération au niveau de la province sous la supervision de la Direction régionale du HCP. Et d’ajouter que près de 1314 tablettes et 227 véhicules ont été mis à la disposition de ces agents.

Les 30 et 31 août dernier, a-t-elle rappelé, les équipes en charge du recensement ont effectué des tournées dans les zones d’enquête qui leur ont été confiées, une démarche qui a permis aux enquêteurs d’identifier la délimitation de leurs zones de recensement et sa conformité avec les travaux cartographiques réalisés.

La directrice provinciale a tenu à souligner que la participation active des ménages est cruciale pour obtenir des données fiables et complètes, qui serviront de base à la planification du développement de la province et de la région pour les années à venir.

Dotés d’une carte de localisation et d’un tracé du parcours pour mener à bien leur mission, ces agents recueillent les informations d’ordre général liées essentiellement à l’accès des citoyens aux services de base, notamment la scolarisation, les soins de santé, la couverture sociale, l’eau potable et l’électricité, a indiqué, pour sa part, Hafid Abdelouahad, contrôleur, dans une déclaration similaire.

L’utilisation de moyens digitaux pour la collecte des données, a-t-il poursuivi, constitue une démarche innovante, car permettant de fournir une image réelle de la population et de l’habitat, de préserver les données et de les communiquer en temps réel.

Approchés par la MAP, des citoyens ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de l’opération, soulignant que la participation au recensement général se veut un devoir national et une contribution effective aux efforts déployés en matière de développement du pays.

Le RGPH 2024 s’appuie sur deux questionnaires pour collecter les données auprès des ménages. Le premier comprend des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité alors que le second concerne des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement.

Le RGPH permet de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l’ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans-abri.