El Kelaâ des Sraghna : l’ONEE renforce et sécurise l’alimentation en eau potable de Laattaouia

jeudi, 5 septembre, 2024 à 15:38

Laattaouia (province d’El Kelaâ des Sraghna) – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé le 30 août dernier, à la mise en production du projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable du centre de Laattaouia (province d’El Kelaâ des Sraghna) et des douars avoisinants, à partir d’une station monobloc de traitement d’eau.

D’un coût global de 12 millions de dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt de la Banque Allemande de Développement (KFW), ce projet comprend l’équipement d’une prise d’eau brute, la réalisation d’une station monobloc avec 2 files de traitement d’une capacité de production de 1700 m3 par jour, la réalisation de conduites de transport d’eau brute et de refoulement d’eau traitée vers le réservoir de distribution existant, sur un linéaire total d’environ 3,6 km.

Un communiqué de l’ONEE a indiqué que ce projet permettra de satisfaire les besoins en eau potable d’une population globale de 40.000 habitants du centre de Laattaouia et des douars avoisinants, à court et moyen terme.

Ledit projet, qui se veut la sixième mise en service de l’année 2024, contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de la région, a ajouté le communiqué.