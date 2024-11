Election d’Abbas El Maghari, nouveau président de la commune de Meknès

vendredi, 1 novembre, 2024 à 22:28

Meknès – Abbas El Maghari de l’Union Constitutionnelle (UC), a été élu, vendredi, nouveau président de la commune de Meknès.

Mohamed Bakhtaoui du Rassemblement National des Indépendants, Amina Haddach de l’UC et Zakaria Baqdir du Parti Modernité et Authenticité ont été élus respectivement premier, deuxième et troisième vice-présidents du Conseil.

Dans une déclaration à la MAP peu après son élection, M. El Maghari a exprimé sa gratitude aux conseillers qui lui ont accordé leur confiance ainsi qu’aux habitants de la ville de Meknès pour leur soutien.

Il a également souligné son intention d’adopter une approche participative dans la gestion des affaires de la ville de Meknès et de redoubler d’efforts au cours des trois prochaines années pour “combler les déficits et corriger les déséquilibres existants”.