Énergie Verte : Signature à El Jadida d’un partenariat entre l’université Chouaib Doukkali et des opérateurs chinois

jeudi, 31 octobre, 2024 à 13:03

El Jadida – Un partenariat scientifique a été signé mercredi à El Jadida, entre l’université Chouaib Doukkali (UCD) et des opérateurs chinois dans le domaine de l’énergie propre.

L’accord, qui porte notamment sur la création d’un “Laboratoire Sino Marocain de l’Énergie Verte et des Matériaux Avancés”, a été scellé par l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSAJ) de l’UCD, l’Université de Technologie de Xi’an, ainsi que les entreprises Huadian Heavy Industries et Huadian Lanco Technologies.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelowahed hajjaji, directeur de l’ENSAJ, a indiqué que cette initiative vise à renforcer la coopération scientifique entre le Maroc et la Chine et à contribuer à la transition énergétique en développant des solutions de pointe dans le domaine des énergies renouvelables et des matériaux avancés.

Ce laboratoire, a-t-il poursuivi, est axé sur l’innovation dans des domaines cruciaux comme le photovoltaïque et l’hydrogène vert, des secteurs en pleine expansion dans le Royaume.

M. Hajjaji a précisé qu’une équipe de recherche du Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Énergie (LabSIPE) de l’ENSAJ mène déjà des travaux de collaboration dans le domaine de stockage d’énergie verte, avec des partenaires internationaux, en France notamment. Ce genre de partenariat a montré la qualité du savoir-faire marocain en matière de gestion et d’optimisation des énergies renouvelables.

“Ce laboratoire conjoint, a t-il détaillé, sera plus qu’une simple infrastructure. Il deviendra un pôle d’innovation environnementale en s’appuyant sur l’expertise partagée des chercheurs marocains et chinois”.

Il est également conçu, selon lui, comme une plateforme de formation et de transfert de compétences pour les jeunes chercheurs des deux pays, ouvrant des perspectives prometteuses pour une économie verte et durable, adaptée aux enjeux environnementaux du XXIe siècle.

Ce partenariat incarne la relation solide et durable entre le Maroc et la Chine, avec une volonté commune de réduire les émissions de carbone et d’améliorer l’efficacité énergétique, a-t-il conclu.