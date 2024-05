Entretiens maroco-tchèques à Rabat sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé

lundi, 6 mai, 2024 à 17:59

Rabat – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec son homologue tchèque, Vlastimil Válek, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé.

Cette entrevue a été l’occasion d’examiner les perspectives de coopération et les moyens de consolider les relations entre le Maroc et la République tchèque, notamment dans les secteurs de la santé et de la protection sociale, pour la concrétisation des aspirations communes des deux pays en la matière.

Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les principaux axes du partenariat bilatéral entre les deux pays dans le domaine de la santé, a indiqué à la presse M. Ait Taleb, notant que Maroc et la République tchèque entretiennent une relation historique de plus de 58 ans, couronnée par la visite de SM le Roi Mohammed VI à Prague en mars 2016.

Ce partenariat vise à “relever les défis auxquels sont confrontés les pays dans le contexte de la mondialisation et du développement technologique qui a engendré un saut qualitatif dans le secteur de la santé, notamment durant la période post-Covid”, a-t-il poursuivi. Il a notamment appelé à œuvrer de concert en matière de formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans certaines spécialités “menacées par l’intelligence artificielle”, et dans les domaines liés aux outils biomédicaux et à la santé numérique.

De son côté, le ministre tchèque de la Santé a relevé que ces entretiens visent à créer des ponts de communication et de dialogue pour asseoir les bases d’une coopération constructive entre les deux pays dans les domaines de la santé et de la protection sociale, dans le but d’assurer aux citoyens un meilleur accès aux traitements médicaux.

Le Maroc dispose d’atouts remarquables dans le domaine de la santé et de compétences médicales importantes et hautement qualifiées, a également relevé M. Válek, soulignant la nécessité d’échanger les expériences sur le plan de la formation en vue de consolider les ressources humaines, notamment dans certaines spécialités importantes comme l’oncologie, la chirurgie et la santé maternelle et infantile.

Cette rencontre, la première du genre, a abouti à la signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la République tchèque consacré à la coopération dans le domaine de la santé et de la protection sociale. Il témoigne de l’engagement des deux pays à renforcer leur partenariat dans le domaine de la santé publique, en établissant un cadre de coopération technique dans des secteurs d’intérêt commun.

Ce mémorandum d’accord vise à échanger des informations, partager les meilleures pratiques et encourager les deux parties à bénéficier des expériences et de l’expertise dans le domaine de la santé.

La coopération entre le Maroc et la République tchèque dans le domaine de la santé repose sur des bases solides, notamment après la signature d’un protocole d’accord entre les gouvernements des deux pays à Prague le 26 octobre 2023.