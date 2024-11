Es-Semara: Clôture du Forum féminin “Jawaher du Sahara”

lundi, 18 novembre, 2024 à 20:44

Es-Semara – La 4ème édition du Forum féminin “Jawaher du Sahara” a pris fin, dimanche soir à Es-Semara, après trois jours d’échanges et de partage autour des moyens à même de promouvoir les conditions socio-économiques des femmes, en particulier celles issues des provinces du Sud.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce forum, organisé par l’Association “Nour” pour le rayonnement de la femme et de l’enfant, avec l’Union des Comores comme pays invité d’honneur, a été marqué par l’organisation de plusieurs ateliers et rencontres visant à soutenir l’autonomisation socio-économique et à mettre en exergue leurs compétences dans tous les domaines.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par un vibrant hommage à des femmes qui se sont illustrées par leurs actions et initiatives tant au niveau régional que provincial dans les domaines pédagogique, associatif, médiatique, sportif et des droits de l’Homme.

Cet évènement éclectique a été l’occasion pour les expertes, les chercheuses universitaires, les actrices associatives et les représentantes de la société civile, de débattre des moyens à même d’améliorer les conditions des femmes et favoriser leur participation active dans les différents domaines.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’Association “Nour” pour le rayonnement de la femme et de l’enfant, Fatima Adli a mis en avant la bonne organisation de cet évènement qui a rassemblé des femmes de tous horizons pour débattre avec clarté des thèmes retenus.

Dans ce contexte, cette militante associative a fait remarquer que ce forum a été une occasion d’échanges, de rencontres et de débats pour promouvoir davantage les conditions des femmes dans les provinces du Sud, qui s’affirment en tant que maillon essentiel du développement local.

Au programme de ce forum féminin, qui coïncide avec la célébration de la Glorieuse Marche Verte et la Fête de l’Indépendance, figuraient plusieurs activités dont des expositions artistiques et des visites au complexe d’artisanat et à des monuments historiques et sites des gravures rupestres de la province.

Les participantes à ce forum se sont également rendues à la prison locale, à la plateforme des jeunes, et au centre Lalla Amina de protection des enfants en situation difficile, relevant de la Ligue marocaine de protection de l’enfance.

Cette manifestation a été également marquée par l’organisation d’une “Tente de la poésie”, rehaussée par des lectures poétiques et des spectacles folkloriques puisant dans le patrimoine hassani, interprétés avec brio par la troupe artistique “Amnat Aichata” de Guelmim.