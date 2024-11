Es-Semara: Focus sur l’autonomisation économique des femmes

dimanche, 17 novembre, 2024 à 17:54

Es-Semara – L’autonomisation économique des femmes est le thème d’une rencontre organisée, samedi au centre culturel Cheikh Sidi Ahmed Rguibi à Es-Semara, en présence d’une pléiade de femmes de tous horizons.

Réunies dans le cadre de la 4ème édition du Forum féminin “Jawaher du Sahara”, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, les participantes ont mis en exergue les efforts considérables déployés par le Royaume ayant abouti à des progrès significatifs en termes d’autonomisation socio-économique de la femme marocaine.

Elles ont également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la place des femmes sur les plans politique, économique, social et culturel, conformément aux dispositions de la Constitution et aux conventions internationales en la matière.

S’exprimant à cette occasion, , Asmae Diani, professeure à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès a souligné que le Nouveau Modèle de Développement ambitionne de porter le taux d’activité économique des femmes à 45 % d’ici 2035, alors qu’il oscille actuellement autour de 22 %.

Mme Diani, également coordinatrice du projet “Dynamiques Entrepreneuriales dans les provinces du Sud”, soutenu par le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), a mis l’accent sur les inégalités des salaires hommes-femmes, précisant qu’en 2024, le salaire moyen des hommes est de 23% supérieur à celui des femmes, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Plusieurs contraintes expliquent ces taux modestes de participation des femmes à l’activité économique, a-t-elle déploré, citant à cet égard les stéréotypes qui sévissent dans la société marocaine autour du rôle de la femme et la monopolisation de certaines activités par les hommes.

Dans une perspective d’accélérer l’autonomisation des femmes, Mme Diani a souligné la nécessité de mettre en place des programmes dédiés à l’accompagnement et au financement des projets entrepreneuriaux portés par des femmes.

Elle a aussi jugé l’impératif-de positionner les femmes entrepreneures dans des chaînes de valeur à fort potentiel d’emploi et de développer dans les établissements scolaires et universitaires des curricula orientés vers le développement du Mindset entrepreneurial chez les élèves et les étudiantes.

Pour sa part, la Directrice du Développement et de l’Académie Africaine des Collectivités locales (ALGA) de CGLU-Afrique, Najat Zarrouk a souligné que le Royaume, sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a introduit des réformes à tous les niveaux en faveur de l’amélioration des conditions des femmes et leur autonomisation socio-économique.

Mme Zarrouk, également membre du comité des experts de l’administration publique de l’ONU (CEPA,2021-2025), a indiqué que le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales visant à instaurer l’égalité homme/femme et à promouvoir les droits des femmes.

Les femmes marocaines ont pu prouver leur forte présence et leur contribution effective à la réalisation du développement durable, a-t-elle enchainé.

Mme Zarrouk a également mis l’accent sur les moyens à même d’améliorer l’efficacité des interventions réalisées dans ce cadre, en renforçant la coordination entre les différents acteurs et la convergence des programmes visant à améliorer la condition des femmes.

De son côté, la présidente de l’Observatoire international sur la paix, la démocratie et les droits de l’Homme, Aïcha Duihi a noté que cette rencontre constitue une occasion idoine pour partager les idées, les expériences et les initiatives, à même d’améliorer l’employabilité des femmes et de renforcer leurs capacités dans les différents domaines.

Mme Duihi a également appelé à promouvoir davantage la situation des femmes dans les provinces du Sud du Royaume, à soutenir leur autonomisation et à favoriser leur participation active dans tous domaines confondus.

Dans cette lignée, elle a souligné la nécessité de doubler les efforts et les mesures visant à concrétiser les objectifs des stratégies et des plans nationaux et régionaux relatifs aux droits des femmes.

Organisé par l’Association “Ennour” pour le rayonnement de la femme et de l’enfant, ce forum féminin qui a choisi l’Union des Comores comme pays invité d’honneur, constitue un évènement fédérateur des compétences féminines de tous les horizons pour un enrichissement mutuel par l’échange et le partage.

Cette manifestation qui s’inscrit dans le sillage de la célébration de la Glorieuse Marche Verte et la fête de l’Indépendance, vise à mettre en valeur les contributions de la femme dans le développement durable au niveau provincial et régional.