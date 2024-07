Es-Semara: Le secteur coopératif au centre des priorités de l’INDH

jeudi, 11 juillet, 2024 à 18:04

Es-Semara – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) œuvre au niveau de la province d’Es-Semara, à l’appui financier et à l’accompagnement et l’assistance technique des coopératives, eu égard à leur rôle majeur dans la promotion de l’économie sociale et solidaire.

Les coopératives jouent un rôle crucial et contribuent à la revitalisation des économies locales, à travers leurs programmes ciblant différentes tranches d’âge, favorisant ainsi l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes et des femmes.

Ainsi, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des coopératives, le Comité provincial de développement humain (CPDH) à Es-Semara, a effectué une visite de terrain à plusieurs coopératives, dans le sillage de l’accompagnement et du suivi de ces entités de production.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service “Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes” à la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province d’Es-Semara, El Houssin Al Mansouri, a souligné que les coopératives au niveau de la province ont bénéficié d’un appui financier de l’ordre de 3,6 millions de dirhams (MDH), dans le cadre du “Programme économie sociale et solidaire” de la troisième phase de l’INDH.

Dans ce sillage, M. Al Mansouri a relevé que ces coopératives emploient une main d’œuvre d’environ cinq personnes chacune, faisant savoir que ces entités valorisent les chaînes de production à fort potentiel d’emploi au niveau de la province.

Fondée en 2011 par un groupe de jeunes, la coopérative “Hijarat Es-Semara” incarne la réussite des coopératives dans la province. Ces jeunes n’imaginaient pas que leur projet allait se transformer en une success-story basée sur la valorisation et la commercialisation de cette matière, contribuant ainsi à l’appui à l’amélioration de l’employabilité des jeunes et au soutien à l’économie sociale et solidaire.

Cette coopérative a bénéficié d’un appui financier de plus de 2,96 MDH, de la part de l’INDH, de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (APDS) et de la Délégation provinciale de l’Entraide nationale.

S’étalant sur une superficie totale de 1.638 m2, dont 78 m2 couverts, ce projet qui a bénéficié d’un soutien de l’INDH de l’ordre de 100.000 Dirhams, comprend notamment un atelier de polissage de pierres, un espace de stockage et un bassin d’eau.

La coopérative “Hijarat Es-Semara” est un exemple éloquent du succès de l’approche de l’INDH en matière de promotion de l’économie sociale et solidaire et la valorisation du produit local, a indiqué le secrétaire général de cette coopérative, Labih Mohammed Ali.

La découpe de pierres s’opère par des machines à commandes numériques, a-t-il expliqué, notant que la coopérative a récemment bénéficié d’un appui en équipement sophistiqué, dans le cadre de projets générateurs de revenus.

La coopérative “Hijarat Es-Semara” a porté sa pierre à l’édifice et s’est engagée dans les marchés publics, permettant ainsi aux membres de cette coopérative de commercialiser leurs produits, d’augmenter la productivité et d’améliorer leur compétitivité aux niveaux régional et national, a-t-il avancé.

Même son de cloche chez la présidente d’une coopération spécialisée dans la couture des tentes traditionnelles, Mahjouba El Ghefiri, qui a souligné que son projet a été mis sur pied grâce à l’appui de l’INDH en termes d’acquisition d’équipements et matériels indispensables au tissage de tentes.

Elle a, dans ce sens, indiqué que l’appui financier de l’INDH de l’ordre de 80.000 Dirhams à la coopérative lui a permis de fournir des opportunités d’emploi aux femmes, en vue de favoriser leur inclusion économique et sociale.

Pour sa part, le président de la coopérative “Khang Sakoum”, spécialisée dans la production de sacs alternatifs, Al Houssein Baya, s’est félicité du soutien de l’INDH estimé à 160.000 Dirhams, émettant le souhait de couvrir en premier lieu le marché local, et partant améliorer la production pour accéder aux marchés régionaux et nationaux.

La Journée internationale des coopératives, célébrée cette année sous le thème “Les coopératives construisent un meilleur avenir pour tous”, est l’occasion de souligner le rôle crucial de ces petites entreprises dans la construction d’un avenir durable, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) de 2030.

Elle constitue également une occasion pour mettre en avant les efforts déployés par l’INDH pour soutenir les coopératives, promouvoir leurs valeurs et relancer l’esprit entrepreneurial coopératif.