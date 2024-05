Essaouira: Célébration du 68ème anniversaire de la création de la Sûreté Nationale

vendredi, 17 mai, 2024 à 11:11

Essaouira – La famille de la Sûreté Nationale à Essaouira a célébré, jeudi, le 68ème anniversaire de la création de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), occasion de mettre en lumière les efforts inlassables et les sacrifices incommensurables consentis par le corps de la police dans la Cité des Alizés.

Ainsi, une cérémonie a été organisée au siège de la préfecture de la province d’Essaouira, en présence notamment du secrétaire général de la préfecture, Driss Alahlah, de chefs des services extérieurs, de représentants des autorités judiciaires, des élus, des cadres et fonctionnaires de la DGSN, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

A l’entame de cette cérémonie, l’assistance a été conviée au salut des couleurs nationales, au rythme de l’hymne national, le tout dans une ambiance empreinte de sentiments de fierté, de loyalisme, de patriotisme, et d’attachement indéfectible au Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une allocution de circonstance, le contrôleur général et chef du district provincial d’Essaouira, Abdelhamid Afif, a mis en avant le dévouement des éléments de la Sûreté Nationale qui ne ménagent aucun effort pour veiller à la sécurité et garantir une gestion sûre des différents événements organisés à Essaouira, ville connue pour ses nombreux festivals internationaux de grande envergure, outre les diverses activités sportives, culturelles, touristiques, religieuses et sociales.

Conformément à la stratégie de la DGSN et aux directives du wali de la région Marrakech-Safi et celles du gouverneur de la province, un plan d’action spécial a été mis en place pour la prévention et la lutte contre la criminalité avec pour objectif principal de renforcer le sentiment de sécurité tant chez les résidents que chez les nombreux touristes et visiteurs de la ville, poursuit M. Afif.

Chiffres à l’appui, M. Affif a indiqué que durant la période allant du 16 mai 2023 au 13 mai de l’année en cours, les éléments de la police du district provincial d’Essaouira ont procédé au contrôle de l’identité de 69.890 personnes, et à l’arrestation de 586 individus faisant l’objet d’avis de recherche.

Quelque 3.446 personnes ont été déférées devant la justice durant la même période, alors que 3.216 ont été placées en garde à vue et 321 mineurs mis sous contrôle, a détaillé M. Afif, notant que le nombre des interventions menées suite aux appels de secours reçus via la ligne “19” s’est établi à 4.396.

Et de poursuivre que le nombre des affaires relatives à l’atteinte aux personnes s’est chiffré à 3.135 et celui de préjudice apporté aux biens à 1.280, tandis que le nombre des affaires de mœurs s’est élevé à 91, alors que celui des affaires liées à la criminalité économique et financière s’est situé à 218.

S’agissant du trafic de drogue, le nombre d’affaires a atteint 287 avec 346 individus arrêtés, alors que les quantités de drogue saisie se répartissent entre 189,6 kg de chira, 198,9 kg de kif, 28,3 kg de tabac, 4 grammes de la cocaïne et 2.161 comprimés psychotropes.

Pour ce qui est des infractions liées Code de la route, 1.615 contraventions ont été relevées et 9686 amendes émises pour une valeur globale estimée à 2,42 millions de DH, et 600 permis retirés, alors que 616 motocyclettes, 344 voitures, 6 taxis et une vingtaine d’autres véhicules ont été placés à la fourrière municipale.

M. Afif a par ailleurs exprimé sa gratitude envers toutes les parties prenantes qui ont contribué à ces succès, mettant l’accent sur l’importance de maintenir cet élan de coopération pour relever les défis futurs.