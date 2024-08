Essaouira : Une colonie de vacance au profit de 260 enfants issus de Marrakech-Safi et de zones touchées par le séisme d’Al Haouz

mercredi, 14 août, 2024 à 19:33

Essaouira – Quelque 260 enfants issus de la région Marrakech-Safi, dont 150 enfants appartenant aux zones touchées par le séisme dans la province d’Al Haouz, bénéficient du 9 au 20 août courant, d’une colonie de vacances organisée à Essaouira sous le thème “Nous les enfants, préservons nos ressources en eau et notre environnement”.

Organisée par l’Association marocaine pour l’éducation de la jeunesse, cette colonie de vacances mêle l’aspect ludique et de divertissement et l’éducation aux droits de l’homme et de l’éducation à la protection de l’environnement, en tant que piliers fondamentaux de la consécration des valeurs de citoyenneté, de la promotion des valeurs nobles et de l’émergence d’une génération montante consciente de ses droits et devoirs.

Cette initiative vise à permettre aux enfants de se familiariser avec les composantes de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’acquérir de nouvelles connaissances, de consacrer l’importance du travail en équipe et la culture de protection de l’environnement, outre l’acquisition des mécanismes pour le bon usage de l’eau. L’objectif est également de susciter leur intérêt pour d’autres aspects de la vie quotidienne et de développer leur sens artistique et esthétique.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable de cette colonie, Khalid Idrissi, a souligné que cette colonie de vacances s’inscrit dans le cadre d’une série de colonies similaires organisées par l’Association marocaine pour l’éducation de la jeunesse à Saïdia, Souiria Kdima (province de Safi) et Aglou (province de Tiznit), dans le cadre de la 4è phase du programme national des colonies de vacances 2024 “Vacances pour tous”.

“Cette colonie de vacances représente un espace de cohabitation et d’éducation sur un ensemble de valeurs, et contribue à l’insertion socio-éducative des enfants selon une approche inclusive et des droits de l’homme et de l’éducation, en plus d’objectifs relatifs au développement de la personnalité de l’enfant et de l’esprit de créativité et de communication et la consécration de la culture de l’éducation aux droits, devoirs et valeurs de citoyenneté chez les enfants”, a-t-il insisté.

De son côté, Soufiane Zaâdi, chargé du suivi pédagogique de cette colonie, a relevé que cette colonie représente une opportunité pour les enfants issus des communes rurales de la province d’Al Haouz de profiter de moments agréables et de bénéficier d’un soutien éducatif suite au séisme du 8 septembre dernier, soulignant qu’une équipe éducative, qui comprend des cadres éducatifs qualifiés, encadre cette colonie de vacances, qui se poursuit jusqu’au 20 août.

Dans une déclaration similaire, il a souligné que cette colonie vise le développement de la personnalité de l’enfant, le renforcement de l’esprit de créativité et de communication au sein du groupe et la consécration de la culture de l’éducation sur les droits et devoirs et les valeurs de citoyenneté chez les enfants.

Et de mettre l’accent sur l’importance du développement de l’esprit collectif, la solidarité, l’esprit de travail en groupe, de fraternité entre les enfants, et la sensibilisation à l’importance de la protection de l’environnement et du renforcement de la participation sociale positive des enfants et l’acceptation des autres et le respect de la différence.

Le programme de cette colonie comprend un ensemble d’activités au profit des bénéficiaires, dont la natation, des ateliers artistiques et thématiques et de lecture, en plus de soirées artistiques.