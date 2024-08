Essaouira : Installation des nouveaux agents d’autorité

lundi, 19 août, 2024 à 17:53

Essaouira – Les agents d’autorité nouvellement nommés dans la province d’Essaouira dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l’Intérieur, ont été installés, lundi, dans leurs fonctions.

Ce mouvement de mutation intervient dans le cadre des mesures visant la valorisation des ressources humaines du ministère dans les rangs des agents d’autorité partant du rôle central qu’ils jouent en incarnant le concept du service public conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, a indiqué que ce mouvement de mutation permettra de consolider l’action de l’administration territoriale en insufflant une nouvelle dynamique à l’action des autorités de la province et en donnant un nouveau souffle aux efforts qu’elles déploient pour relever les différents défis, représentés notamment par le chantier de la protection sociale, le soutien des groupes vulnérables et l’accompagnement permanent des projets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) qui vise à mettre en place la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin d’assurer une vie décente aux habitants des différentes régions conformément au concept de la justice spatiale.

Il a souligné, à cet égard, que le plus grand défi actuel est de gérer la question de la rareté de l’eau, qui a été exacerbée par le phénomène croissant de la sécheresse et la pénurie d’eau potable et d’eau à des fins agricoles, en insistant sur la nécessité d’une mobilisation globale axée sur la sensibilisation.

Le gouverneur de la province d’Essaouira a relevé que l’efficacité de l’administration territoriale réside, outre la prise en compte des préoccupations et des besoins des citoyens, dans sa capacité à accompagner les projets de développement dans le cadre d’une intégration et d’une coordination permanentes avec l’ensemble des acteurs concernés.

A rappeler que le mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité, opéré par le ministère de l’Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l’effectif total de ce corps de l’Administration territoriale.