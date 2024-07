Essaouira: L’extension du Centre social d’El Hanchane, l’INDH au chevet des femmes en situation difficile

jeudi, 11 juillet, 2024 à 12:24

El Henchane (Province d’Essaouira) – L’inauguration récente d’un espace dédié aux femmes en situation difficile au sein du Centre social de la commune d’El Hanchane, à 35 km de la ville d’Essaouira, illustre l’engagement ferme et constant de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) envers l’amélioration des conditions de vie des femmes en situation de précarité au niveau de la province.

Financé par l’INDH, ce nouveau espace, qui vient enrichir les services du Centre social d’El Hanchane inauguré en 2005, est conçu selon des standards modernes pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en situation de précarité, en leur fournissant un toit sûr, des services de santé, ainsi qu’un soutien psychologique visant à assurer leur réintégration sociale et économique.

Ce projet à forte vocation sociale, initié dans le cadre du programme “Accompagnement des personnes en situation de précarité” de la Phase III de l’INDH, témoigne de l’engagement ferme de l’Initiative en faveur de l’inclusion sociale et la lutte contre la marginalisation, particulièrement des femmes en milieu rural.

Doté d’une capacité d’accueil de 12 lits, cet espace est conçu pour offrir un hébergement temporaire de qualité aux femmes en situation difficile, leur assurant ainsi un environnement sûr et sécurisé.

En effet, chaque chambre est équipée de lits confortables, de sanitaires et de commodités nécessaires pour garantir un séjour digne et paisible.

En plus de l’hébergement, le centre propose une panoplie d’activités destinées à enrichir le quotidien des résidentes, notamment en les engageant dans des tâches communautaires et collaboratives, favorisant ainsi un esprit de camaraderie et de partage.

Ces activités sont régulièrement programmées pour encourager l’autonomie et la créativité de ces femmes, tout en offrant des opportunités de socialisation et de développement personnel.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Rachid Eddari, directeur du Centre social d’El Hanchane, a indiqué que l’inauguration de cet espace dédié aux femmes en situation difficile se veut une étape cruciale dans la poursuite de l’engagement du centre envers l’appui aux femmes vulnérables de la province.

“Ce nouvel espace ne se contente pas de fournir un abri temporaire, il offre également des opportunités concrètes de développement personnel, permettant ainsi aux femmes de retrouver leur dignité et de se réinsérer dans la société de manière autonome et durable”, a-t-il relevé.

Il a, dans la foulée, précisé que le Centre accueille actuellement plus de 90 personnes, dont des personnes âgées et en situation de handicap, bénéficiant de soins adaptés et de programmes de soutien spécifiques, insistant sur l’importance de l’inclusion sociale et de l’accompagnement personnalisé pour chaque résident.

“Le Centre continuera à œuvrer en étroite collaboration avec les partenaires locaux pour assurer la pérennité des services offerts et pour développer de nouvelles initiatives répondant aux besoins évolutifs des personnes en situation difficile dans cette partie du territoire national”, a-t-il enchainé.

De son côté, Mohammed Atfi, président de l’Association de gestion du Centre, a exprimé sa profonde satisfaction quant à l’inauguration de ce nouvel espace dédié aux femmes en situation difficile, appelant à renforcer davantage les efforts collectifs pour soutenir les populations vulnérables de la province.

“Nous avons pour ambition de développer encore plus nos programmes, d’élargir notre réseau de partenaires et de créer de nouvelles opportunités pour les femmes en situation difficile”, a-t-il ajouté, notant que plusieurs bénéficiaires ont réussi à transformer leur situation grâce aux initiatives du Centre.

Par ailleurs, M. Atfi n’a pas manqué d’exprimer sa confiance en l’avenir du Centre et son espoir de voir cette initiative servir de modèle pour d’autres projets similaires dans la province et au-delà.

Le Centre social d’El Hanchane, grâce à ce nouvel espace dédié, s’affirme comme un pilier essentiel de soutien aux femmes en situation difficile dans la province d’Essaouira, en leur offrant des opportunités de redémarrage et de reconstruction personnelle.