Essaouira à l’heure de la 2è édition de la compétition internationale de “course pour bébés”

dimanche, 17 novembre, 2024 à 11:36

Le peuple marocain célèbre lundi, dans la joie et la fierté, le 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, un grand jour qui a couronné une longue lutte nationale pour défendre l’unité, la souveraineté et les constantes du pays, à la faveur d’une parfaite symbiose entre le Trône et le peuple.