Essaouira à l’heure de la 2è édition de la compétition internationale de “course pour bébés”

samedi, 16 novembre, 2024 à 20:01

Essaouira – La salle couverte d’Essaouira a accueilli, samedi, la deuxième édition de la compétition internationale de “course pour bébés”, un événement inédit dédié à la promotion du bien-être des nourrissons et de l’inclusion des tout-petits dans des activités ludiques adaptées à leur jeune âge.

Organisée à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte et de la Fête de l’Indépendance, cette manifestation, unique en son genre à l’échelle continentale et arabe, a pour objectif de sensibiliser le public à l’importance des soins et de la stimulation cognitive pendant les 1.000 premiers jours de la vie des enfants.

Initiée par le Centre de Médias, de Formation et de Développement Technologique d’Essaouira, en partenariat avec la préfecture de la province d’Essaouira, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et d’autres partenaires institutionnels, cette manifestation sportive s’inscrit dans une démarche visant à mettre en lumière l’importance cruciale de la petite enfance dans le développement global des chérubins, en favorisant leurs compétences sociales, physiques et cognitives.

Devant une salle archi-comble avec plus de 1.000 spectateurs, dont des familles, des enfants et des personnalités locales, une quarantaine de nourrissons ont pris part à cette compétition unique.

Les parents, rivalisant d’ingéniosité et de créativité, utilisaient divers objets, tels que des jouets, des téléphones portables, des ballons colorés et d’autres accessoires, pour encourager leurs enfants à ramper jusqu’à la ligne d’arrivée, le tout dans une atmosphère empreinte de joie, d’enthousiasme et de tendresse.

À l’issue de cette compétition, qui s’est déroulée en trois manches successives durant lesquelles les bébés se sont affrontés dans des courses captivantes, trois nourrissons se sont distingués par leur détermination et leur rapidité, décrochant ainsi les premières places du podium.

Une cérémonie festive de remise de médailles et de récompenses symboliques a été organisée à l’issue des épreuves pour fêter la performance de ces “champions de l’innocence”, sous les acclamations d’une foule conquise.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le délégué provincial de la Santé et de la Protection Sociale, Zakaria Aït Lahcen, a souligné que cet événement sportif inédit s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de la campagne nationale de sensibilisation à l’importance des 1.000 premiers jours de la vie de l’enfant, lancée en mai dernier par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, en partenariat avec l’INDH.

Il a, dans cette lignée, relevé que les 1.000 premiers jours de la vie constituent une période critique dans le développement de l’enfant, où les fondations de sa santé et de son bien-être futurs sont établies, notant que cette période est déterminante pour la stimulation cognitive et le développement physique et émotionnel de l’enfant.

“Cette compétition offre une occasion précieuse d’inciter les nourrissons à entrer en interaction avec leur environnement, tout en étant une approche novatrice pour stimuler de manière optimale le développement du système nerveux de l’enfant, particulièrement crucial durant les premières étapes de sa croissance”, a expliqué M. Aït Lahcen.

De son côté, Youssef El Mourih, président du Centre organisateur de l’événement, a mis en relief l’importance de cette initiative, précisant que l’objectif principal de la compétition est de sensibiliser le public à l’importance de l’investissement dans la petite enfance.

Dans une déclaration similaire, M. El Mourih a exprimé sa fierté de voir un tel événement prendre forme à Essaouira, notant qu’il s’agit d'”un moment qui permet non seulement de célébrer le développement des enfants, mais aussi de promouvoir l’inclusion de toutes les catégories d’enfants, y compris ceux en situation de handicap”.

Approchées par la MAP, des parents ont, quant à eux, loué cette initiative unique, saluant son rôle dans le renforcement des liens familiaux et la mise en valeur de l’importance des premières années de vie des enfants.