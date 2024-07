Des experts débattent à Rabat de l’aménagement durable et de l’attractivité des territoires

vendredi, 12 juillet, 2024 à 15:03

Rabat – La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) a organisé vendredi une Conférence sur “L’aménagement durable des territoires et attractivité” avec la participation des représentants de plusieurs départements gouvernementaux et de spécialistes dans le domaine territorial.

Les discussions ont porté sur la gouvernance territoriale dans le cadre du Nouveau modèle de développement, l’attractivité des zones territoriales, les retombées de l’aménagement territorial sur l’investissement et la valorisation des territoires.

Dans une allocution à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Youssef Hosni, s’est attardé sur les indicateurs de développement territorial au Maroc, notant que le Royaume traverse de nombreuses transformations en termes de croissance démographique et d’urbanisation, qui accentuent les disparités territoriales entre les zones urbaines et celles rurales.

M. Hosni a insisté sur le rôle crucial des villes en tant que moteurs de développement et de richesse, abritant la majorité de la population marocaine et pouvant contribuer à la création d’opportunités de développement économique, humain et de progrès social.

Une politique territoriale innovante s’impose pour rectifier les déséquilibres engendrés par les inégalités et promouvoir un développement territorial durable, compétitif et équitable, a souligné le secrétaire général du ministère.

De son côté, le président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra et représentant de l’Association des régions du Maroc, Rachid El Abdi, a mis en avant l’importance de définir des stratégies et d’élaborer des plans pour améliorer l’attractivité territoriale qui a contribue à l’amélioration des conditions de vie de la population. Selon M. El Abdi, l’aménagement du territoire nécessite une approche horizontale et convergente impliquant tous les départements, pour assurer un impact significatif.

Pour relancer l’attractivité des régions, l’accent doit être mis sur la planification urbaine durable, l’incitation à l’investissement et la préservation de la culture locale, a préconisé M. El Abdi qui a donné, à cette occasion, un aperçu sur les schémas d’urbanisme et d’aménagement du territoire adoptés au Maroc.

Pour sa part, le directeur général de la CDG, Khalid Safir, s’est arrêté sur un certain nombre de chantiers structurants lancés au Royaume, notamment la régionalisation avancée, la promulgation des lois organiques relatives aux collectivités territoriales et l’adoption de la Charte nationale de la déconcentration administrative.

Ces initiatives, a-t-il souligné, ont conduit à un changement qualitatif dans la gouvernance territoriale, l’ouverture économique et le développement durable, essentiels pour le progrès économique du Maroc.

Le programme de cette Conférence comprend une présentation sur “La gouvernance du territoire dans le nouveau modèle du développement” et l’organisation de deux tables rondes, dont la première porte sur “L’attractivité des territoires au cœur de leur dynamique”.

Les participants à cette table ronde discuteront de la manière dont l’attractivité peut être stimulée pour en faire un moteur de croissance du territoire, “Comment concilier attractivité et durabilité ?”, “Quel est l’impact de l’aménagement sur l’attractivité de l’investissement ?”, “La stratégie d’aménagement territorial et les documents de planification urbanistique ont-ils un rôle nodal pour l’attractivité des territoires ?” et “Quelle place pour le digital dans les opérations d’aménagement territorial ?”.

Pour ce qui est de la deuxième table ronde, les participants discuteront de “L’offre de valeur territoriale” en soulevant les questions suivantes: “Quels sont les acteurs de cette offre ?”, “S’agit-il d’une offre intégrée ?”, “Quels en sont les processus ?” et “Comment la dimension de la durabilité s’insère-t-elle dans la mise en œuvre de cette offre ?”.