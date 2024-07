Extension de la station d’épuration de la ville Zemamra

mardi, 16 juillet, 2024 à 15:40

Zemamra – En réponse à la croissance démographique rapide que connaît la ville de Zemamra (province de Sidi Bennour), La régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des provinces d’El Jadida et Sidi Bennour (RADEEJ) a décidé de lancer un projet d’extension de la station d’épuration des eaux usées de la ville pour répondre aux besoins croissants de la population.

Ce projet, d’un coût total d’environ 25 millions de dirhams, vise à renforcer les capacités de la station, afin qu’elle puisse traiter environ 3.250 mètres cubes d’eaux usées par jour, en faveur d’une population estimée à environ 42.500 personnes, explique la RADEEJ dans un communiqué.

En réponse aux exigences actuelles, la station, dans sa nouvelle version, va connaître un changement au niveau de la technologie de traitement, passant de la technologie de traitement s’appuyant sur le Lagunage naturel à ce que l’on appelle la technologie de traitement par Lagunage aéré.

Cela se fait à travers un prétraitement, un traitement secondaire par Lagunage naturel via des bassins d’aération, le traitement tertiaire et un séchage solaire des boues, détaille la même source.

La nouvelle technologie contribuera à augmenter les performances de la station et l’efficacité du traitement et partant, améliorer la qualité de vie des habitants et réduire l’impact environnemental résultant des rejets d’eaux usées.

Il est à noter que les travaux d’extension ont commencé au mois de décembre de l’année dernière et qu’ils devraient être terminés d’ici la fin de l’année en cours.