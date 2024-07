Face à une affluence record, l’aéroport Fès-Saïss s’organise et mobilise ses troupes

mercredi, 17 juillet, 2024 à 11:44

Par Farouq El Alami

Fès – Un sourire bienveillant, une posture droite, un uniforme soigné, les équipes de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité offrent aux voyageurs qui viennent de débarquer à l’aéroport Fès-Saïss un accueil des plus chaleureux et des prestations des plus satisfaisantes.

Alors que la capitale spirituelle connaît une affluence record en cette période estivale, les différents services de l’aéroport de Fès-Saïss sont à pied d’oeuvre pour réunir les conditions idoines d’acceuil des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE), dans le cadre de l’opération Marhaba 2024.

Epaulés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, les différents partenaires aéroportuaires ont renforcé leur coordination pour augmenter la cadence et assurer une meilleure fluidité des mesures de sécurité et des contrôles douanier et sanitaire, ainsi que pour mieux orienter et informer ces Marocains Résidant à l’Étranger.

“Au niveau de l’aéroport Fès-Saïss, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour faciliter le passage des voyageurs à travers l’aéroport en coordination avec l’ensemble des intervenants”, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’aéroport, Mostapha El Khoudri, faisant état du renforcement des équipes de travail dans les différents points de contrôle, mais également des équipes relevant de l’aéroport et qui veillent à orienter les voyageurs.

En effet, a-t-il fait savoir, l’Office National des Aéroports (ONDA) a mis en place un dispositif spécial pour accueillir les MRE, dans le cadre de l’opération Marhaba, lancée le 05 juin dernier par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. El Khoudri a indiqué que l’aéroport Fès-Saïss a enregistré 908.250 arrivées jusqu’au 30 juin 2024, soit une hausse de 12,16% par rapport à la même période de 2023.

Pour le seul mois de juin, ce sont pas moins de 170.908 passagers qui ont transité par l’aéroport Fès-Saïss, ce qui représente un bond significatif de 19,70 % sur un an, selon les chiffres de l’ONDA.

Toujours selon l’ONDA, quelque 1.243 vols ont atterri ou décollé de l’aéroport Fès-Saïss en juin, en augmentation de 11,68% par rapport à la même période en 2023. Ce chiffre a atteint 6.217 mouvements entre le 1er janvier et le 30 juin, en hausse de 6,78% en glissement annuel.

Cet engouement pour la capitale spirituelle du Royaume s’est traduit par le lancement d’une nouvelle liaison aérienne opérée par Ryan Air entre Fès et Saragosse, à raison de 2 fréquences par semaine les mercredi et les samedi.

L’opération Marhaba, qui doit se poursuivre jusqu’au 15 septembre, prévoit un dispositif global d’accueil, activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie. Destiné à servir de plateforme pour l’accompagnement et l’assistance des membres de la communauté durant les phases d’arrivée et de retour, ce dispositif s’intègre avec l’ensemble des dispositions et mesures mises en place par les différentes parties-prenantes intervenant dans la mise en œuvre de l’opération.

Interface principale de l’opération, la Fondation est présente à travers ses vingt-quatre sites d’accueil Marhaba, où sont fournis les services d’assistance sociale et de prise en charge médicale.

Dans ce sens, les autorités de l’aéroport Fès-Saïss ont mis en place un dispositif destiné à offrir les facilités nécessaires aux voyageurs à besoins spécifiques, organiser les flux des passagers, réduire les délais de livraison des bagages et afficher de manière visible les tarifs de transport depuis l’aéroport vers les différentes directions.

Dans le cadre des mêmes mesures, les magasins, kiosques à journaux, pharmacies, restaurants, cafés et bureaux de change sont tenus d’ajuster leurs horaires d’ouverture et de fermeture en fonction des arrivées des vols et d’afficher clairement les prix de leurs produits et services.

Au niveau des services d’orientation, les agents affectés sont sensibilisés et incités à fournir aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger l’information dont ils ont besoin pour faciliter leurs déplacements.

Cette mobilisation a été favorablement accueillie par les MRE en visite au Royaume pour les vacances d’été. “Je ne peux que féliciter les autorités de l’aéroport et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour les mesures qu’ils ont mis en place afin de faciliter notre voyage au Maroc”, a confié à la MAP Ismail, un jeune MRE arrivé de France.

Accompagné de son père en chaise roulante, Ismail a notamment salué l’accompagnement des équipes de la Fondation Mohammed V qui permet d’abréger l’attente des personnes aux besoins spécifiques aux différents points de contrôle de l’aéroport.

Selon la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, un effectif total 1.400 personnes est mobilisé tout au long de l’opération. Il comprend les cadres de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, le personnel paramédical ainsi que des volontaires, qui sont déployés pour être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires.

La Fondation a également mis en place un service d’appel Marhaba, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’opération, en plus de la mobilisation du Bureau central de coordination (BCC), qui regroupe les représentants de tous les institutions gouvernementales et les services administratifs, afin de résoudre en urgence tous les problèmes qui peuvent être rencontrés par les Marocains du monde et de trouver des solutions adéquates.