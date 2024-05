La famille de la Sûreté Nationale à Marrakech célèbre le 68è anniversaire de la DGSN

jeudi, 16 mai, 2024 à 17:49

Marrakech – La famille de la Sûreté Nationale à Marrakech a célébré, jeudi, le 68ème anniversaire de la création de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), occasion de mettre en exergue les grandes réalisations et les sacrifices incommensurables consentis par cette institution citoyenne au service de la Patrie.

Ainsi, une cérémonie grandiose a été organisée au siège de l’Ecole de police de la ville, en présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, du préfet de police de la région de Marrakech-Safi, Saïd El Aloua, du président du Conseil régional, Samir Koudar, des chefs des services extérieurs, de représentants des autorités judiciaires, des élus, des cadres et fonctionnaires de la DGSN, des acteurs de la société civile ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

Au début de cette cérémonie, l’assistance a été conviée au salut des couleurs nationales, au rythme de l’hymne national dans une ambiance empreinte de sentiments de fierté, de loyalisme, de patriotisme, et d’attachement indéfectible au Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette cérémonie a été marquée par l’organisation d’un défilé des différentes unités de la police avec présentation des moyens et équipements logistiques mis à la disposition des éléments de la DGSN pour accomplir leurs nobles missions dans les meilleures conditions.

L’assistance a ainsi suivi des démonstrations illustrant le professionnalisme, le savoir-faire et l’expertise de l’ensemble des unités de la police menées notamment par la Brigade des motards, la Brigade régionale d’intervention (BRI), la police touristique, la police scientifique et technique et la police de la circulation.

Au menu de cette cérémonie, figuraient également une série de simulations d’interventions opérées par les brigades antigangs, de la police cynotechnique, du maintien de l’ordre public, ainsi que la Brigade régionale des artificiers et des unités mobiles d’enregistrement des données identitaires.

Dans une allocution de circonstance, M. El Aloua, a indiqué que cet heureux évènement célébré chaque année, constitue une occasion idoine pour mettre en lumière les réalisations et efforts consentis par les hommes et femmes de la Sûreté Nationale afin d’assurer la sécurité des citoyens et des biens et de maintenir la paix et la stabilité du Royaume et se veut aussi l’occasion de renouveler l’engagement constant de la DGSN à servir la Patrie avec responsabilité et dévouement.

Et de rappeler que les différents services de la Sûreté nationale ont fait montre lors du séisme d’Al Haouz d’une grande mobilisation, et d’un sens élevé d’engagement, de responsabilité et d’abnégation, à l’instar des autres forces et autorités publiques, pour venir en aide aux populations touchées, et ce conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La mobilisation proactive, la proximité, la communication avec les citoyens et les interventions sur le terrain menées conformément aux orientations du Directeur Général de la Sûreté Nationale, ont permis de renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens lors de cette catastrophe naturelle, souligne M. El Aloua, faisant état de déploiement d’unités de sécurité fixes et mobiles pour renforcer la surveillance et la sécurisation des différents quartiers, boulevards, sites stratégiques, zones industrielles, entre autres …

La Sûreté Nationale s’est également fortement mobilisée pour la mise en place de dispositifs de sécurité au niveau des centres d’hébergement, la protection du patrimoine culturel et touristique, la sécurisation des sites touristiques historiques tout en veillant à assurer le transport et l’hébergement des étudiants et étudiantes victimes du séisme de la province d’Al Haouz, en coordination avec les autorités locales.

Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale avec les victimes du séisme d’Al Haouz, M. El Aloua a rappelé la mise en place de deux unités mobiles de restauration spécialisées dans la fabrication de pain (boulangerie) dotées d’équipements ultra-modernes en vue de répondre avec toute la célérité requise aux besoins de la population en termes de cette denrée alimentaire de première nécessité.

Et de rappeler qu’une vaste opération d’établissement et de renouvellement de la Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE) a été organisée au profit des personnes touchées par le séisme tout en exonérant cette catégorie des droits de timbre et ce, en signe de solidarité et d’aide.

L’année écoulée, relève M. El Aloua, a été ponctuée par une présence sécuritaire renforcée avec à la clé le sens de l’initiative, le dynamisme, la proactivité et la mobilisation exemplaire, faisant savoir que l’indice général de sentiment de sécurité vacille entre 98,10% et 100%.

Après avoir passé en revue une batterie de mesures adoptées au niveau de la ville de Marrakech, M. El Aloua a mis en avant l’excellence et le degré élevé de coordination et de coopération avec les autres services sécuritaires notamment, la Direction Générale de Surveillance du Territoire (DGST), le Ministère public et la Gendarmerie Royale afin de lutter contre toutes formes de crimes, préserver la sûreté et la sécurité des citoyens et citoyennes et maintenir la stabilité et l’ordre public.

M. El Aloua n’a pas manqué de mettre en avant les efforts inlassables visant à sécuriser les différentes manifestations, forums et événements organisés au niveau de la région Marrakech-Safi citant dans ce sens les Assemblées annuelles de la Banque Mondiale/Fonds Monétaire International et le GITEX Africa avec tout ce qui en découle en termes de mobilisation tous azimuts de l’ensemble des moyens humains et logistiques de la DGSN outre l’adoption de mesures proactives susceptibles de préserver la paix et la sécurité.

Par ailleurs, M. El Aloua a livré un aperçu détaillé, chiffres à l’appui, sur les opérations sécuritaires menées durant l’année écoulée par les éléments de la police qui ont procédé à la vérification de l’identité de 852.808 personnes, et à l’arrestation de 29758 individus faisant l’objet d’avis de recherche.

Quelque 55.065 personnes ont été déférées devant la justice durant la même période, a précisé M. El Aloua, ajoutant que le nombre des interventions menées suite aux appels de secours reçus via la ligne “19” s’est établi à 155.135.

Pour ce qui est du trafic de drogue, le nombre d’interventions réalisées a atteint 15.181 avec 27.101 individus arrêtés, alors qu’il a été procédé à la saisie de quantités de drogue qui se répartissent comme suit: 3370,19 kg de chira, 1448,6 kg de kif, 161,2 kg de tabac, 10,3 kg de drogue dure et 30.809 comprimés psychotropes.

S’agissant des infractions liées au Code de la route, 57.756 procès-verbaux pour contraventions ont été dressés, alors que 43.217 motocyclettes, 7844 voitures, 10 autocars et une huitantaine d’autres véhicules ont été placés à la fourrière municipale.

Au terme de cette cérémonie, il a été procédé à la remise de Wissams Royaux à plusieurs fonctionnaires retraités de la DGSN, et ce en signe de reconnaissance des services louables qu’ils ont rendus à la Nation.