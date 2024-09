Fès: Annonce des lauréats du 5ème concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains de mémorisation du Coran

lundi, 30 septembre, 2024 à 8:47

Fès – Les lauréats de la 5ème édition du concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains de mémorisation, récitation et psalmodie du saint Coran, qui s’est déroulée du 27 au 29 septembre à Fès, ont été annoncés dimanche soir.

Ainsi, le déclamateur Cheikh Niya Abde Daem, de la République islamique de Mauritanie, a remporté la première place dans la catégorie de mémorisation de l’intégralité du saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ, suivi de Al Hassan Ali Makdad, de la République fédérale du Nigeria et de Oussama Zongo de la République du Burkina Faso.

Dans la catégorie de mémorisation de l’intégralité du saint Coran avec récitation de diverses lectures, la première place est revenue au candidat Abdul Rahman Yassine, de la République d’Ouganda, suivi de Muhammad Ibrahim Ahmed, de la République fédérale de Somalie et de Shuthi Chibl Ibn Chabir, des Iles Maurice.

Concernant la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins 5 Hizbs du saint Coran, c’est le candidat Modi Yuri Martino, de la République d’Angola, qui a été sacré, alors que la deuxième place a été remportée par Muhammad Al Bachir Niang, de la République du Sénégal, et la troisième place par le déclamateur Abdelfattah Ali, de la République d’Afrique du Sud.

Deux prix supplémentaires ont été réservés par le secrétariat général de la Fondation aux plus jeunes participant et participante au concours, pour les encourager et leur rendre hommage pour l’intérêt qu’ils manifestent, dès leur plus jeune âge, à la mémorisation du Livre saint.

Les deux lauréats ont participé dans la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins 5 Hizbs du saint Coran.

La plus jeune participante (14 ans) sacrée est Mahabba Mohammed Al Khamis, de la République du Ghana, alors que le plus jeune participant, âgé de 7 ans, est le déclamateur Hakzimana Yusuf, de la République du Burundi.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, Mohamed Rifki, a affirmé que la Fondation, sous la sage conduite de Son président, Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, étant consciente de l’importance et de la sacralité de la mémorisation du Coran dans la vie des peuples musulmans sur le continent africain, et en considération du statut des déclamateurs du Livre saint, a entouré cette catégorie de toute la sollicitude pour les motiver et les encourager à redoubler d’efforts dans la mémorisation du saint Coran selon les différentes lectures tout en maîtrisant les règles de récitation et de psalmodie.

M. Rifki a également salué le haut niveau démontré par tous les participants dans la mémorisation du saint Coran et la connaissance des règles de récitation et de psalmodie, précisant que ce niveau reflète les efforts considérables des présidents des sections de la Fondation et des chioukhs qui supervisent les centres de mémorisation du Coran dans les pays du continent africain, ainsi que la bonne coordination et la coopération fructueuse entre toutes les sections et le secrétariat général de la Fondation.

Il a relevé que les résultats de cette édition du concours ont été “extrêmement importants”, ayant permis de découvrir une pléiade de déclamateurs du Livre saint qui maîtrisent les règles de la mémorisation.

M. Rifki a également souligné que les déclamateurs africains, tous âges et sexes confondus, ont démontré un grand niveau qui leur permet de représenter dignement le continent dans les différentes compétitions internationales.

De son côté, M. Hisseni Idriss Moussa, directeur adjoint du département des affaires du saint Coran au conseil supérieur des Affaires islamiques du Tchad, a salué le rôle important joué par la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, dans la propagation de la sécurité spirituelle et de la tranquillité à travers ses différentes sections sur le continent africain et grâce à ses activités au service de l’individu et de la société.

Intervenant au nom du jury du concours, il a ajouté que ce concours a permis aux participants d’apprécier l’intérêt des musulmans pour cette institution au service du dialogue et de la coexistence entre les peuples.

Pour sa part, le coordinateur général du concours, Mohamed Al Maghraoui, a noté que la compétition s’est déroulée dans une atmosphère “remarquable” ayant permis au jury d’écouter les participants par vidéoconférence, de suivre leurs lectures dans de bonnes conditions et d’évaluer leurs performances.

Il a ajouté que la Fondation Mohammed VI des ouléma africains félicite les lauréats, leur souhaite plein succès et leur promet soutien et accompagnement, et annonce le prochain lancement de programmes scientifiques et de formations sur le Coran et ses sciences.

Lors de cette cérémonie, des certificats ont été remis aux membres du jury des trois catégories du concours en reconnaissance de leurs précieux efforts.

A l’issue du concours, les participants ont imploré le Très Haut de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble de l’auguste famille royale.

Ils ont également prié pour le repos de l’âme de feu SM Hassan II et de feu SM Mohammed V.

Ce concours, qui s’est déroulé en format hybride, a connu la participation de 118 candidats dont douze femmes, représentant 48 sections de la Fondation.

L’annoncé des lauréats du concours a été annoncé via la plateforme zoom par le jury, composé de membres représentant le Royaume du Maroc et d’autres pays africains.

A travers cette compétition, la Fondation vise à encourager les jeunes africains musulmans à mémoriser et à réciter le saint Coran.