Fès: Appel pour l’abandon de l’approche répressive dans le traitement des questions liées aux mineurs

mardi, 11 juin, 2024 à 19:16

Fès – Les participants à la rencontre nationale, consacrée au suivi de la mise en oeuvre des assises nationales sur la protection des enfants en contact avec la loi, ont plaidé pour l’abandon de l’approche répressive dans le traitement des questions se rapportant aux mineurs.

Lors de la séance de clôture de cette réunion, organisée lundi et mardi à Fès sous le thème “Protection des enfants en contact avec la loi” par la Présidence du ministère public en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et avec le soutien de l’Union européenne, les participants ont également plaidé pour que les enfants en situation difficile ne soient pas placés dans les centres de protection de l’enfance.

Le chef de la cellule de la protection de la famille à la Présidence du ministère public, Mohamed Chabib, a indiqué que parmi les recommandations de cette réunion figurent le développement des capacités du personnel des centres de protection de l’enfance.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que la séance plénière a été marquée par la présentation des interventions des différents secteurs impliqués dans le domaine de la protection de l’enfance sur le processus de prise en charge des enfants en situation de précarité en général, en particulier ceux en contact avec la loi, ainsi que des recommandations des quatre ateliers de la réunion.

Le chef du pôle du Ministère public spécialisé et de la coopération judiciaire au sein du Ministère public, Amina Afroukhi, s’est réjouie des conclusions de cette rencontre nationale, ajoutant que ces recommandations seront rassemblées et classées selon leur nature (législation, ressources humaines et logistiques, amélioration des procédures judiciaires…), pour constituer une feuille de route pour les différents ateliers qui seront organisés dans les mois à venir.

La responsable judiciaire a ajouté que les recommandations, qui ont un caractère sectoriel, seront transmises aux secteurs concernés pour leur mise en œuvre dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le programme de cette rencontre comprenait plusieurs ateliers thématiques consacrés notamment à l’examen des indicateurs d’efficacité pour une prise en charge judiciaire optimale des enfants en contact avec la loi, à la prise en charge des enfants en situation difficile en dehors des centres de protection de l’enfance et à la situation des enfants placés dans des établissements pénitentiaires.