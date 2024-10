Fès: cérémonie solennelle de la procession du catafalque de Moulay Idriss Al Azhar

vendredi, 4 octobre, 2024 à 11:48

Les 2èmes Assises des Industries culturelles et créatives (ICC), organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication et la Fédération des Industries culturelles et créatives de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), avec le soutien de l’Union européenne, ont tenu toutes leurs promesses en ouvrant de riches débats autour des enjeux du secteur.