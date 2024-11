Fès: Des chercheurs veulent combler le fossé entre recherche et pratiques managériales

vendredi, 15 novembre, 2024 à 23:16

Fès – Plusieurs dizaines de chercheurs, professeurs et experts en management se sont rassemblés vendredi à l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Fès pour inaugurer la quatrième édition de son Colloque international, sous le thème “Recherche et pratiques managériales : Quels apports réciproques ?”.