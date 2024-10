Fès: un colloque réaffirme l’importance de la culture dans l’éducation et la recherche au Maroc

mercredi, 2 octobre, 2024 à 10:39

Fès – Les participants à un colloque, organisé mardi à Fès sur le “Patrimoine oral et régional dans la recherche et dans l’enseignement universitaire et scolaire”, ont souligné l’importance de la dimension culturelle dans le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique au Maroc.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (USMBA), Mustapha Ijjaali, a mis m’accent sur la volonté du Maroc de promouvoir la pluralité, l’inclusion et la transmission du patrimoine culturel, en le reliant aux dimensions sociales, économiques, politiques et environnementales.

Il a rappelé que la dispositions de la Constitution, la loi cadre 51-17 et les recommandations du nouveau modèle de développement mettent en avant le rôle de la culture et du patrimoine comme leviers de croissance, d’investissement et d’emploi en lien avec les spécificités locales.

M. Ijjaali a précisé que le nouveau modèle de développement intègre un axe stratégique dédié à la mobilisation de la diversité culturelle en tant qu’outil d’ouverture, de dialogue et de cohésion sociale.

Selon lui, la culture est ainsi envisagée comme un levier multidimensionnel de solidarité économique, de lien social inclusif et de soft power géopolitique.

Le président de l’USMBA a souligné l’importance d’une approche interdisciplinaire et intersectorielle en matière de patrimoine culturel, relevant que l’objectif consiste à améliorer la qualité de la formation et de la recherche scientifique.

Il a par ailleurs mis en avant la volonté de l’USMBA de développer des collaborations internationales, notamment avec l’Allemagne, dans le domaine de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur.

Dans une déclaration à la MAP, Giovanni Agresti, directeur régional de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique du Nord, a exprimé l’intérêt de l’AUF pour la recherche sur les savoirs endogènes et leur interaction avec les savoirs contemporains.

Il a également souligné l’importance du patrimoine dans le développement économique des pays, en incluant dans cette notion le bien-être et l’amélioration des conditions de vie.

Organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Dhar El Mahraz relevant de l’USMBA, ce colloque de quatre jours s’inscrit dans le cadre du projet Ta’ziz, soutenu par le Service allemand d’échanges universitaires (DAAD).

Il s’agit de la quatrième édition d’un projet interdisciplinaire et trilatéral mené par l’Institut d’études germaniques et de littérature comparée de l’Université de Paderborn, en coopération avec des universités du Maroc, de la Tunisie et de l’Allemagne.

Le programme du colloque comprend des conférences, des ateliers et des visites de sites patrimoniaux dans la région de Fès-Meknès. Les thèmes abordés incluent le multilinguisme, la culture, l’identité, le patrimoine culturel et la régionalité, ainsi que la didactique et la médiation du patrimoine culturel.