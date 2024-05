Fès: Une délégation de la Banque mondiale en visite au CHU Hassan II

lundi, 20 mai, 2024 à 18:52

Fès – Une délégation de haut niveau de la Banque mondiale (BM) a effectué, dimanche, une visite au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hassan II de Fès.

Présidée par M. Ousmane Dione, vice-président de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord de la BM, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Banque mondiale, qui vise à améliorer la qualité des services de santé et à assurer des soins médicaux avancés et complets à tous les citoyens, indique un communiqué du CHU Hassan II.

A cette occasion, les membres de la délégation de l’institution de Bretton Woods ont rencontré les responsables du CHU et suivi une présentation détaillée sur le Centre et les différentes prestations qu’il dispense.

Cet exposé comprenait des statistiques sur les réalisations les plus importantes du CHU Hassan II, ainsi que des détails sur les services médicaux fournis et les projets futurs visant à réhabiliter les infrastructures et à améliorer la qualité des soins de santé procurés aux citoyens, conformément aux chantiers royaux de réforme du système de santé, précise le communiqué.

La délégation a ainsi visité plusieurs départements du Centre, notamment le département des maladies cardiovasculaires, la pharmacie centrale et le centre d’hématologie-oncologie pour adultes et enfants, où des explications détaillées ont été apportés sur les services médicaux fournis dans ces départements et la façon dont le travail est organisé pour assurer des soins optimaux aux patients.

La délégation a de même visité des installations de la Maison de vie destinées à l’hébergement temporaire des patients en provenance de zones reculées pour poursuivre leur traitement contre le cancer, conclut la même source.