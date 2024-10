Fès: Des experts marocains et étrangers se penchent sur le Bien-être en sciences de gestion

vendredi, 18 octobre, 2024 à 23:30

Fès – Un colloque international sur “Bien-être en sciences de gestion : Regards croisés sur les pratiques et les recherches actuelles” s’est ouvert, vendredi à Fès, avec la participation d’une pléiade de chercheurs et d’experts marocains et étrangers.