Fès: Les artisans se mobilisent pour la création d’une marque collective du caftan

vendredi, 11 octobre, 2024 à 23:20

Fès – Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire a organisé, vendredi à Fès, un atelier de travail dédié à l’examen et l’élaboration du cahier des charges et du règlement d’usage pour la création d’un label et d’une marque collective de certification du caftan marocain.