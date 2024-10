Fès-Meknès : Un salon éducatif pour mettre l’Enseignant au centre de la réforme

samedi, 5 octobre, 2024 à 16:46

Les Pays-Bas ont réitéré, samedi, leur ferme attachement au partenariat stratégique entre l’Union Européenne (UE) et le Maroc, suite à la décision de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume.