Fès: Remise des prix aux lauréats du concours national “L’Architecte”

samedi, 2 novembre, 2024 à 13:41

Fès- La cérémonie de remise des prix aux lauréats de “L’Architecte”, un concours national multidisciplinaire d’idées innovantes en architecture, s’est tenue, vendredi à l’Université Privée de Fès (UpF).

Ainsi, quatre équipes participantes composées d’étudiants de plusieurs universités marocaines ont été récompensés à l’issue de ce concours parrainé par l’inventeur et scientifique Rachid El Yazami.

Dans la catégorie “Architecture, Environnement et Identité”, c’est l’étudiant de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, Adam Mandri Titouani, qui a été récompensé pour son “Projet Darna”, au cours de cette cérémonie marquée par la présence de l’architecte et artiste singapourien de renommée internationale Sun Yu-li.

Le prix de “l’Architecture, de la Durabilité et de la Construction” est revenu au projet “Maison du silence”, fruit d’une collaboration entre un groupe d’étudiants de l’UPF et de l’Ecole Nationale d’Architecture d’Oujda.

Quant au prix de “l’Architecture, de l’Innovation et du Patrimoine”, il a été attribué à une équipe d’étudiants de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) et de l’Université Ibn Tofail pour leur projet “Dari’s Data”.

Par ailleurs, un prix spécial du jury a été décerné à l’étudiante de l’ENA de Fès Lamyae Razi pour son projet “Dari Men Ardi”.

Intervenant à cette occasion, Laila Miyara, du comité de jury du concours l’Architecte a indiqué que “cette compétition est une ode à une vision commune et de transformation, un acte de foi en un avenir où l’architecture transcende la matière pour capturer l’esprit de notre nation”.

“C’est une journée où l’imagination se marie à la responsabilité, où chaque projet devient à la fois un héritage et une promesse pour les générations futures”, a-t-elle souligné.

De son côté, la présidente-fondatrice de Dialna Maroc, Salma Bensaïd a indiqué que ce concours, lancé en janvier dernier par le pôle Maghrebna, s’inscrit dans le cadre du programme Dialna Maroc Challenge 2030.

“Ce programme de grande envergure, fruit de trois années de réflexion, de projets et d’engagement, repose sur des concours et des thématiques soigneusement sélectionnées pour accompagner le développement et soutenir les jeunes talents et futurs entrepreneurs du Maroc”, a-t-elle relevé.

“L’innovation, la valorisation du patrimoine, le développement des ressources humaines, l’architecture, les énergies renouvelables et le développement durable constituent les objectifs centraux de ce challenge Dialna Maroc 2030”, a fait savoir Mme Bensaïd.

Pour sa part, la directrice de la filière architecture à l’UPF, Ibtissam Jabrane a expliqué que le but de ce concours est de mettre en exergue la richesse culturelle identitaire et patrimoniale marocaine tout en fédérant les jeunes talents autour de la création de projets pilotes.

Dans le cadre de ce concours, les participants, étudiants et universitaires, ont proposé leurs idées dans le domaine de l’architecture et de l’innovation relatives au bien vivre dans deux catégories, DAR LEMDINA (La maison urbaine) ou DAR LBADIYA (La maison rurale), a-t-elle indiqué.