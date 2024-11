Le festival du tapis ouaouzguit, une vitrine qui promeut l’implication de la femme dans l’économie locale (M. Essaadi)

jeudi, 21 novembre, 2024 à 15:56

Taznakht (province de Ouarzazate) – Le Festival du tapis ouaouzguit constitue une vitrine qui promeut l’implication de la femme dans l’économie locale, a indiqué mercredi à Taznakht (province de Ouarzazate), le Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi.

Cette manifestation à vocation sociale et économique permet la valorisation des compétences et des capacités de la femme, renforçant ainsi sa position en tant que véritable actrice du développement économique dans la région, a ajouté M. Essaadi dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 7ème édition du Festival du tapis ouaouzguit.

Ce Festival reflète le rôle de l’artisanat en tant que locomotive du développement socio-économique dans le” Grand Taznakht”, en ce sens qu’il contribue directement à la création de l’emploi pour des milliers de tisserandes et à améliorer leurs conditions de vie, a-t-il dit.

M. Essaadi s’est, par ailleurs, félicité des efforts consentis par les différents acteurs et partenaires visant à développer le secteur et à le rendre plus compétitif et capable de contribuer efficacement au renforcement de l’économie nationale et à la réalisation du développement durable.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, placée sous le thème “Le tapis Ouaouzguit entre valorisation touristique et autonomisation socio-économique de la femme tisserande”, a été rehaussée par la présence, outre de M. Lahcen Essaadi, de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, de la directrice de l’Agence Nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), Latifa Yaakoubi, du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, du président du Conseil régional de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d’élus et des représentants des instances professionnelles et de la société civile.

En marge de l’ouverture de cette édition, un protocole d’accord a été signé par le Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la DG de l’ANDZOA, le gouverneur de la province de Ouarzazate, le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole, le directeur de la Chambre d’artisanat de la région Dràa-Tafilalet et la présidente de l’association ‘Takdift”.

Ce protocole d’accord vise à valoriser la filière des tapis à Taznakht tout en déterminant les mesures nécessaires à l’accompagnement du secteur, à identifier et à mettre en œuvre des projets visant à développer la filière tapis, à soutenir les femmes tisserandes et à renforcer les capacités des organismes professionnels.

Organisée par la Chambre d’artisanat de la région Drâa-Tafilalet et la province de Ouarzazate, en partenariat avec le Conseil communal de Taznakht et l’association Ouarzazate Events, cette manifestation entend célébrer ce patrimoine culturel authentique et mettre en valeur le rôle des femmes tisseuses dans le développement économique local.

Selon les organisateurs, cette édition vise également, la valorisation touristique de tapis ouaouzguite à travers l’organisation de spectacles et d’activités mettant en valeur la beauté et la splendeur de ce chef-d’œuvre tout en présentant son histoire et son importance culturelle et économique.