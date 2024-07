Fête du Trône: Inauguration d’un arrondissement de police à Marrakech

mardi, 30 juillet, 2024 à 17:05

Marrakech – Le nouveau siège de l’arrondissement de police 25 “El Fekhara”, relevant du district de police Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech, a été inauguré, mardi, à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

La cérémonie d’inauguration de cet édifice s’est déroulée en présence du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, du préfet de police de Marrakech, Saïd El Aloua, ainsi que des responsables sécuritaires, des représentants de l’autorité judiciaire et de diverses personnalités civiles et militaires.

L’inauguration de cet arrondissement s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) visant la consécration de la police de proximité, le renforcement de la couverture sécuritaire et le rapprochement des services de police des citoyens.

Dotée des ressources humaines et des moyens logistiques nécessaires, cette structure érigée en deux étages comprend des espaces d’accueil et des bureaux administratifs, un service d’identification judiciaire et une cellule dédiée à l’accueil des femmes victimes de violence, en plus d’autres dépendances administratives.

Dans une déclaration à la presse, le commissaire divisionnaire, chef du district de police Sidi Youssef Ben Ali, Jaouad El Akkaoui, a expliqué que cette nouvelle structure traduit l’interaction positive de la DGSN avec l’ambition des habitants et la société civile de voir cette zone dotée d’un service de police.

Et d’ajouter que ce nouvel arrondissement constitue une illustration éloquente de la stratégie de la DGSN et de son souci de rapprocher les services de police des citoyens, et de veiller à assurer leur sécurité et celle de leurs biens.

Cette structure a été dotée des ressources humaines et des moyens logistiques nécessaires afin de permettre aux fonctionnaires de s’acquitter de leurs missions dans les meilleures conditions, aussi bien en matière de délivrance de documents administratifs que de réception des plaintes des citoyens, a-t-il relevé.

Le commissaire divisionnaire a, d’autre part, réaffirmé l’engagement de la DGSN à interagir positivement avec les demandes des habitants en matière de prestations administratives et de traitement de leurs plaintes avec la célérité requise, et à accueillir les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger et à traiter leurs demandes administratives dans les meilleurs conditions et délais.

La DGSN s’est engagée, ces dernières années, dans une stratégie de développement des services et infrastructures de police, de manière à garantir des espaces intégrés à même d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires d’une part, et d’accueil des citoyens, d’autre part.