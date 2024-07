Fête du Trône: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement dans la province de Settat

dimanche, 28 juillet, 2024 à 12:37

Settat – À l’occasion de la Fête du Trône, une série de projets ont été lancés et inaugurés, samedi, dans la province de Settat, marquant un moment significatif dans le développement de la région et l’amélioration des infrastructures locales.

Lancés par le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abouzaid, en présence notamment des représentants des différents services extérieurs concernés et d’élus locaux, ces projets visent à soutenir le secteur social, renforcer les infrastructures routières du monde rural, consolider l’offre de soins de santé, améliorer la performance économique et promouvoir le développement durable.

Ainsi, à la commune de Lebrouj, il a été procédé à l’inauguration d’un centre d’hébergement pour les personnes sans abri, d’un coût de 1.149.786 dirhams. Ce centre comprend, entre autres, des dortoirs, une salle polyvalente et des installations sanitaires.

“Ce centre a pour objectif d’offrir des services sociaux aux personnes se trouvant en situation de précarité ou d’exclusion. Il s’agit d’un établissement d’hébergement d’urgence qui s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre la précarité”, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de l’Entraide nationale à Settat, Ahmed Jabrane.

Concernant le volet infrastructures routières, ont été lancés les travaux d’élargissement et de renforcement de la route régionale 308 au niveau de la commune de Laqraqra, en plus de l’inauguration d’un tronçon de la route régionale 314, et ce dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales.

“Ces deux routes joueront un rôle crucial dans le désenclavement des zones rurales de la région et permettront de desservir un nombre important d’habitants et de communautés”, a souligné le directeur provincial de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Jamal Bouabid, notant que “Ces investissements contribueront significativement à améliorer la qualité de vie des citoyens et à dynamiser le développement économique local”.

Quant au volet santé, il a été procédé à l’inauguration du Centre de santé de Sidi Ahmed El Khadir (Niveau 1) dont les services bénéficieront à plus de 2700 personnes. Un complexe sanitaire a été également inauguré au niveau de la commune de Guisser, comprenant un centre de santé rural (Niveau 2), une maison de maternité et une maison d’accouchement, bénéficiant à plus de 40.000 personnes, et doté d’une équipe médicale de diverses spécialités.

“La mise en place de ces infrastructures médicales vient renforcer l’offre de santé dans la province de Settat et facilitera l’accès de la population à des soins de meilleure qualité”, a souligné, pour sa part, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Settat, Ait Alkhadir Mohamed.

Ces projets marquent ainsi un engagement fort envers l’amélioration des conditions de vie de la population en répondant à des besoins essentiels et en promouvant le développement régional à tous les niveaux.