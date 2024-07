Fête du Trône: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à Rehamna

vendredi, 26 juillet, 2024 à 23:52

Benguérir (province de Rehamna) – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés vendredi, au niveau de plusieurs communes territoriales relevant de la province de Rehamna, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Inaugurés et lancés en présence du gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, qui était accompagné d’élus, de représentants de la société civile, des autorités sécuritaires et territoriales, des chefs des services extérieurs, ainsi que de personnalités civiles et militaires, ces projets visent à renforcer les infrastructures et les services de base dans cette province du Royaume, de façon à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population locale et réaliser le développement global pour cette partie du territoire national.

Ces projets de développement s’inscrivent également dans le cadre du programme d’inaugurations lancé par la préfecture de la province de Rehamna pour célébrer le 25ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI, visant à créer des initiatives volontaristes afin de parvenir à un développement humain global et intégré.

Au niveau de la commune Aït Talib, M. Bouignane a procédé à l’inauguration du centre de santé de premier niveau, qui a été reconstruit selon les normes les plus modernes.

Cette structure de santé permettra aux habitants de cette commune et des communes voisines de bénéficier de soins de santé primaire.

Cette importante structure de santé vient ainsi s’ajouter aux 31 établissements hospitaliers, dont dispose la province, et qui sont répartis sur ses différentes communes territoriales.

S’agissant du secteur de l’éducation, M. Bouignane a procédé à la pose de la première pierre du projet de construction de deux lycées collégiaux dans les communes d’Aït Talib et d’Aït Hammou.

Au niveau de la commune Ait Talib, des explications ont été fournies à M. Bouignane et la délégation l’accompagnant, sur un projet visant le raccordement de 190 douars au réseau électrique.

Ce projet a permis, depuis son achèvement, l’accès de 3.331 ménages, soit environ 19.740 bénéficiaires, à l’électricité.

Par la même occasion, il a été procédé à la présentation du bilan de l’électrification rurale au niveau de la province de Rehamna.

Il ressort de ce bilan que quelque 1.043 douars ont été raccordés au réseau électrique, soit 228.000 bénéficiaires alors que le taux d’électrification rurale a atteint 99,91%.

Au niveau de la commune Skhour Rehamna, M. Bouignane a procédé à l’inauguration du projet d’assainissement liquide de ce Centre urbain, fruit d’un partenariat entre la province de Rehamna, la Commune Skhour Rehamna, l’Union européenne, la Banque allemande de développement (KfW), la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence française de développement (AFD).

D’un coût global de 40 MDH, ce projet bénéficiera à plus de 6.000 habitants.

À l’issue du programme d’inauguration étalé sur deux jours, un projet de renforcement de l’approvisionnement en eau potable a été présenté, avec comme objectif d’assurer la disponibilité de cette denrée vitale pour la population.