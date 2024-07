Fête du Trône : le public impressionné par des sauts d’exhibition exécutés par des parachutistes au Bouregreg

mardi, 30 juillet, 2024 à 15:36

Salé – Un public nombreux des deux rives du Bouregreg a admiré, mardi matin, des shows et des sauts d’exhibition réalisés par l’équipe nationale de parachutisme militaire relevant de la première Brigade d’infanterie parachutiste (1ère BIP) qui représente le Royaume dans plusieurs événements internationaux.

Ces shows ont été organisés dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Au-dessus de la marina du Bouregreg, l’équipe nationale parachutiste a exécuté des sauts d’exhibition et des shows impressionnants devant un public nombreux, composé de personnalités militaires et civiles ainsi que de résidents et visiteurs, amassés sur les bords de la rivière.

Ces parachutistes ont réussi à épater l’assistance, en exécutant un atterrissage précis d’une hauteur de 1.000 mètres, bravant les conditions météorologiques pour atteindre leur cible terrestre délimitée, dans l’exercice de précision à l’atterrissage.

Les 26 membres de l’équipe nationale de parachutisme ont également exécuté des tableaux artistiques et des mouvements acrobatiques extrêmement coordonnés et précis, tandis que les sauts d’exhibition ont porté sur la précision d’atterrissage.

Réalisés sur une hauteur variant entre 1.200 et 3.500 mètres, ces sauts d’exhibition ont également porté sur des numéros en voiles contact et autres de formations en chute libre, ayant ravi l’assistance.

L’apogée du spectacle a été atteinte lors du saut dans les airs de deux parachutistes de l’hélicoptère “CH-47 Chinook” des Forces Royales Air, l’un d’eux agitant le drapeau national et l’autre portant la devise éternelle du Royaume “Allah, Al Watan, Al Malik”.

L’équipe nationale de parachutisme a été créée en 1962 et a remporté plusieurs médailles lors de tournois internationaux.