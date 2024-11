Fête de l’indépendance, une occasion de réaffirmer l’attachement aux constantes sacrées (Fondation Mohamed Zerktouni)

dimanche, 17 novembre, 2024 à 18:32

Casablanca – La Fête de l’Indépendance est une occasion de réaffirmer l’attachement aux constantes sacrées de la nation à savoir l’islam, l’intégrité territoriale et la monarchie, a affirmé le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, Abdelkrim Zerktouni.

‘’Des constantes qui ont été toujours notre leitmotiv et l’expression de notre identité’’, souligne-t-il dans une allocution de la Fondation publiée dimanche, avant d’ajouter que la célébration de cet anniversaire est une forme de reconnaissance envers les sacrifices consentis par les résistants face au colonisateur.

Et de saluer la lutte farouche et sans concessions livrée par le mouvement de libération nationale face à l’occupant. Une résistance qui ira crescendo pour atteindre son paroxysme à la prise par les autorités coloniales de leur décision arbitraire le 20 août 1953, date où elles ont contraint le Sultan légitime et l’illustre famille royale à l’exil, un acte odieux qui n’a fait que susciter une forte mobilisation des Marocains et la révolution du Roi et du peuple jusqu’à la proclamation de l’indépendance du Royaume.

‘’Il s’agissait d’une bataille douloureuse, une répression brutale qui n’a pas pour autant briser l’unité du peuple marocain et l’intimider, bien déterminé à réaliser ses deux revendications inséparables, à savoir le retour d’exil du Sultan légitime et la proclamation de l’indépendance du Royaume.

Et de relever que la célébration du 69ème anniversaire de l’indépendance du Royaume intervient cette année dans un contexte de mobilisation générale proclamée par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du discours prononcé à l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative.

Une mobilisation destinée à mettre à profit les grands progrès réalisés sur le chemin de la consolidation de notre intégrité territoriale, a-t-il noté, relevant que cette célébration est l’occasion de réitérer la mobilisation permanente dans un élan patriotique derrière SM le Roi Mohammed VI.

‘’Il est certain que les victoires réalisées par le Maroc agacent les ennemis de notre intégrité territoriale, les poussant à multiplier en vain les manœuvres et les intrigues’’, fait-il remarquer avant de souligner que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, est resté imperturbable, engrangeant des succès sans précédent, notamment le soutien de 19 pays de l’Union européenne à la position du Maroc, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara par des puissances mondiales, en l’occurrence les Etats-Unis, la France, l’Espagne et l’Allemagne ainsi que l’ouverture par de nombreux pays de représentations diplomatiques à Laâyoune et Dakhla.