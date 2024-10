“Fez Gathering”: l’art et la culture au cœur de la réflexion sur la gestion de l’eau à Fès

jeudi, 31 octobre, 2024 à 12:22

Fès – La 7ème Rencontre internationale annuelle d’artistes de Fès (Fez Gathering), organisée mercredi à Fès, a plongé au cœur d’une thématique de premier plan à l’échelle internationale “explorer la gestion de l’eau dans les villes, du passé à nos jours”.

Les participants à cet événement, dont chercheurs, praticiens et passionnés, ont exploré le rôle essentiel de la gestion de l’eau dans les milieux urbains, en examinant les perspectives historiques, les pratiques contemporaines et les défis et les innovations dans ce domaine vital.

S’exprimant lors de cette rencontre, la Directrice de l’école Euromed d’architecture, design et urbanisme, Wafae Belarbi, a mis en lumière l’importance de la thématique de l’eau pour le Maroc, soulignant la pertinence du choix de Fès comme lieu d’accueil de cette réflexion.

“Cet événement est particulièrement important, car il met au cœur des débats la question de l’eau, dans toutes ses dimensions: sa consommation, sa gestion et son interaction avec l’environnement urbain”, a-t-elle dit, soulignant que “la question de l’eau est primordiale pour le Maroc, car nous traversons actuellement une période de stress hydrique important”.

Cette rencontre a été une occasion d’aborder cette question avec les étudiants, les acteurs locaux et l’ensemble de la communauté universitaire.

“Notre ambition est d’explorer la question de l’eau sous différents prismes, que ce soit, la gouvernance de l’eau, les enjeux liés à sa consommation, mais aussi le rôle que l’art peut jouer pour sensibiliser à cette problématique cruciale”, a expliqué Belarbi.

La rencontre a été marquée par la projection d’un film documentaire retraçant l’histoire de la gestion de l’eau à Fès. Le film est revenu sur l’évolution des pratiques hydrauliques de la ville, depuis les systèmes traditionnels sophistiqués de la médina, datant du IXe siècle, jusqu’aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la néo-libéralisation.

Les images ont mis en lumière l’ingéniosité des anciens systèmes d’irrigation et d’approvisionnement en eau, qui fournissaient un accès constant à la ressource pour les maisons, les hammams, les mosquées et les jardins de la médina.

Le film a également présenté des exemples emblématiques, comme l’Horloge à Eau de la Medersa Bou Inania, un témoignage fascinant de la maîtrise de l’eau et de la mesure du temps au XIVe siècle. En confrontant cette riche histoire à la réalité actuelle, le film a permis de saisir les mutations profondes que la gestion de l’eau a subies, soulignant les enjeux et les défis qui se posent aujourd’hui à la ville et à ses habitants.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable de la rencontre internationale “Fez Gathering”, Omar Chennafi a souligné l’importance accordée à l’eau dans cette édition, explorée à travers le prisme artistique.

“Cette édition met en avant l’Eau que nous souhaitons explorer à travers des prestations artistiques”, a-t-il ajouté, expliquant ce choix par la prise de conscience croissante des chercheurs et des responsables quant à l’importance cruciale de l’eau.

“Nous avons constaté que les responsables et les chercheurs accordent de plus en plus d’importance au sujet de l’Eau, donc nous avons décidé de notre côté, de contribuer à ce domaine sur le volet artistique et culturel,” a-t-il précisé.

M. Chennafi a également insisté sur la vocation de “Fez Gathering” à sensibiliser le public à la question de l’eau par le biais de l’art et de la culture.

“Nous souhaitons sensibiliser le public sur l’importance de l’eau, et ce à travers un programme culturel riche et varié,” a-t-il ajouté, relevant que l’objectif est de transmettre un message sur l’importance de l’eau à travers des expressions artistiques.

Le Rassemblement de Fès a servi de plateforme pour discuter du rôle essentiel de l’art et de la culture dans la résolution des défis actuels liés à l’eau.

L’événement a également mis en avant les institutions traditionnellement associées à l’eau et leur rôle dans les pratiques durables.