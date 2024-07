Fkih Ben Salah : Fort soutien de l’INDH à la promotion des coopératives féminines

samedi, 13 juillet, 2024 à 14:35

Fkih Ben Salah – L’initiative nationale pour le développement humain (INDH) poursuit dans la province de Fkih Ben Salah, son engagement sans faille en faveur de la promotion et du soutien des coopératives féminines en favorisant l’organisation de leurs activités et la commercialisation de leurs produits.

Cet engagement sans faille de l’INDH s’est traduit par le soutien de 97 projets s’inscrivant dans le cadre de l’axe de l’économie sociale et solidaire (programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes) pour un montant total de 22.9 millions de DH au titre de la période 2019-2023.

Aussi, un total de 167 projets ont bénéficié du soutien de l’INDH dans l’axe se rattachant au soutien à l’entrepreneuriat dans le cadre dudit programme au titre de la même période (15.4 MDH), et ce dans le souci de valoriser et de commercialiser les produits du terroir des coopératives de cette ville en vue d’en faire un outil pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion des femmes rurales.

A travers ce soutien précieux, l’INDH entend contribuer à relever le défi de l’inclusion économique des femmes relevant des communes rurales de cette province dans le cadre d’une approche intégrée qui vise à améliorer la création de la valeur ajoutée au niveau local et à assurer la pérennité de chaque projet en veillant à l’accompagnement des coopératives dans l’ensemble des étapes de création de ces entités.

Pour ce faire, la Division action sociale au niveau de la province de Fkih Ben Salah a déployé d’importants moyens matériels et humains pour appuyer le travail des coopératives et pour pérenniser ces entités et garantir leur durabilité au service de l’épanouissement des femmes.

La DAS veille dans le cadre de la déclinaison du programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes à augmenter le revenu des femmes bénéficiaires partant contribuer ainsi à la revitalisation de l’économie locale et à l’amélioration des conditions de vie de celles-ci.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la Division Action sociale au sein de la préfecture de la province de Fkih Ben Salah, Larbi Bouabidi a souligné que la journée internationale des coopératives constitue une occasion pour dresser le bilan positif des interventions de l’INDH à Fkih Ben Salah en ce qui concerne l’appui aux coopératives dans l’ensemble des étapes de création.

Les coopératives de la province sont actives dans plusieurs secteurs d’activités dont l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et les services, a fait savoir M. Bouabidi, relevant que l’INDH ne se limite pas qu’à l’appui financier mais également étend son action à l’accompagnement et à l’ amélioration des capacités à travers la formation et le renforcement des soft skills.

Ces projets qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme relatif à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes viennent renforcer l’employabilité des femmes et des jeunes et lutter contre la pauvreté et l’exclusion des femmes rurales, a-t-il fait savoir.

Selon les données de l’Office du développement de la coopération, la région Béni Mellal-Khénifra compte 4377 coopératives soit 8,13% du nombre global de coopératives au niveau national qui opèrent dans plusieurs secteurs d’activités dont l’agriculture (2884 coopératives), l’artisanat (842), le commerce et les services (164) et une dizaine d’autres secteurs qui contribuent à lutter contre la vulnérabilité et à la création d’emplois productifs.

La ventilation des coopératives par province fait ressortir une forte concentration de celles-ci dans la province de Khouribga avec 1195 coopératives. La province de Khouribga est talonnée par Azilal qui compte 1054 coopératives, Khénifra avec 734, Fkih Ben Salah avec 713 et 681 coopératives au niveau de la province de Béni Mellal.

Célébrée sous le thème « Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous », la journée internationale des coopératives met en avant les contributions actuelles et historiques des coopératives à un avenir durable en accélérant les efforts pour mettre en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030.