Fkih Ben Salah : Le RGPH se poursuit dans de bonnes conditions

vendredi, 20 septembre, 2024 à 18:23

Fkih Ben Salah – L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) se poursuit dans de bonnes conditions au niveau des zones rurales de la province de Fkih Ben Salah à la faveur d’un bel engagement citoyen des habitants.

Au niveau des communes de Sidi Issa et d’Ouled Zemam, l’ensemble des moyens humains et logistiques sont déployés pour faciliter le travail des enquêteurs et pour relever les défis se rapportant à l’éparpillement des douars dans ces zones à forte dominante rurale.

Les citoyens de ces deux collectivités territoriales ont fait montre d’un bel engagement citoyen en adhérant pleinement à l’opération de recensement et en répondant avec sincérité et grande spontanéité aux questions des enquêteurs.

Comme de coutume, les autorités locales, qui secondent les enquêteurs dans les opérations de collecte des données auprès des ménages prêtent main-forte au personnel du recensement en apportant un soutien précieux à celui-ci, eu égard à leur maîtrise de ces territoires.

Dans le détail, un total de 625 personnes prennent part à cette opération au niveau de la province, dont 469 enquêteurs, 143 contrôleurs et 13 superviseurs communaux en plus des équipes administratives et des agents d’autorité dans les milieux urbain et rural.

En vue de faciliter le travail des recenseurs notamment dans ces zones difficiles, quelque 106 véhicules ont été déployés au niveau de la province pour faciliter le déplacement des enquêteurs dans les zones de recensement.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial du HCP à Fkih Ben Salah, Bensaid Bakhtaoui a relevé que l’opération de recensement se déroule dans d’excellentes conditions conformément au calendrier établi, saluant hautement le bel engagement civique des citoyens qui ont accueilli chaleureusement les enquêteurs et répondu avec toute spontanéité.

M. Bakhtaoui a salué l’appui apporté par les autorités locales aux recenseurs notamment dans ces zones, relevant que l’utilisation de systèmes d’information et de tablettes électroniques facilite le travail du personnel du recensement et permet aux recenseurs de travailler avec une plus grande efficacité.

Réalisé en application des Hautes Instructions Royales et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations unies, le RGPH 2024 permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat. Il revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.