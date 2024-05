Focus à Rabat sur l’importance d’intégrer le patient dans la prise de décision en matière de santé

vendredi, 31 mai, 2024 à 13:01

Rabat – L’importance d’intégrer le patient, en tant qu’acteur influent, dans la prise de décision en matière de santé a été au centre d’une rencontre organisée, vendredi à Rabat, à l’occasion du 10ème congrès national de pharmaco-économie et pharmaco-épidémiologie.

Organisé par la Société marocaine de l’économie des produits de la santé (SMEPS), sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale, cet évènement vise à mettre en relief l’importance cruciale de la voix du patient et de son expérience unique dans l’amélioration des soins de santé et à créer un dialogue constructif entre patients, professionnels de santé, décideurs et autres acteurs dans ce domaine.

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé doit systématiquement intégrer les perspectives des patients, afin que leurs voix soient prises en compte dans la planification et la prestation des services de santé, a souligné le président de la SMEPS, Samir Ahid, qui s’exprimait à l’ouverture de ce congrès placé sous le thème “Place de la voix du patient dans les systèmes de santé”.

Ces dernières années, une transformation significative a été observée dans le processus de prise de décision en matière de santé, a-t-il noté, relevant qu’aujourd’hui, “nous assistons à un changement de paradigme, où le rôle du patient et son expérience unique de la maladie et des soins sont mis en avant”.

L’implication de la voix du patient dans le système de santé est un domaine en évolution, marqué par des progrès notables et des défis spécifiques, a-t-il fait remarquer, soulignant que les patients, répartis entre associations et fédérations, deviennent des interlocuteurs privilégiés auprès du gouvernement et des acteurs de développement social.

Pour faire évoluer le processus décisionnel en matière de santé, il importe que les représentants des patients jouent un rôle central, a relevé M. Ahid, insistant sur la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles pour créer des mécanismes formels de participation des patients, tels que des conseils consultatifs au sein des hôpitaux et des comités d’évaluation des produits de santé.

Il a toutefois noté que des défis subsistent, notamment en termes de législation et de politiques de santé qui doivent être adaptées pour soutenir et formaliser l’engagement des patients, soulignant l’importance d’entreprendre des actions concrètes pour que la voix des patients soit reconnue légalement dans les comités consultatifs et les décisions de remboursement des traitements.

Le Maroc a franchi une étape importante avec la réforme de la protection sociale, incluant la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) à l’ensemble des citoyens marocains et la refonte du système national de santé, a-t-il signalé.

M. Ahid a expliqué que ces mesures, visant à améliorer l’offre des soins de santé dans le Royaume, représentent une opportunité pour intégrer de nouveaux outils d’aide à la décision via l’implication de la voix du patient.

Organisée en partenariat avec ISPOR Maghreb CHAPTER et l’équipe de recherche de pharmaco-épidémiologie et pharmaco-économie, cette manifestation de deux jours connait la participation d’experts nationaux et internationaux venant de 15 pays, ainsi que des représentants de plusieurs départements interministériels, sociétés savantes et associations de patients.