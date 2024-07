Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger: Plus de 12.000 plaintes reçues entre 2019 et 2023 (Responsable)

mardi, 16 juillet, 2024 à 15:54

Rabat – La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a reçu entre 2019 et 2023 un total de 12.057 plaintes, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur du pôle Assistance juridique de la Fondation, Zakaria Omari.

Ces plaintes sont réparties selon leur nature, à savoir administratives (3.388), procédurales (3.397), pénales (1.285), immobilières (1.042), ainsi que des plaintes civiles et personnelles, a précisé M. Omari lors d’un exposé sur le thème “Gestion des plaintes des MRE: bilan et contraintes”.

Les activités menées par la structure d’assistance juridique consistent à assurer un accompagnement juridique aux MRE, que ce soit en termes d’intervention auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes, ou en mettant en place des services de conseil et d’orientation juridiques en tant qu’outil de prévention, a-t-il ajouté.

Ses activités comprennent également la présentation de données statistiques sur la nature des plaintes et doléances reçues par la Fondation, leur classification thématique et géographique et les autorités concernées, ainsi que la présentation des difficultés rencontrées par la Fondation dans leur gestion.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Fondation Hassan II pour les Marocains à l’étranger, Abderrahmane Zahi, a souligné que la Fondation a veillé à moderniser son dispositif et à améliorer sa méthodologie de travail, en mettant au premier plan de ses missions la contribution au règlement rapide des litiges administratifs et judiciaires intéressant les Marocains du monde.

Les attentes et les préoccupations de la communauté marocaine diffèrent d’un pays de résidence à l’autre, a-t-il ajouté, soulignant l’importance de prendre en compte les spécificités de la communauté marocaine.

S’agissant des plaintes de la communauté marocaine soumises à la Fondation, le responsable a expliqué qu’elles sont diverses et comprennent des litiges devant la justice, notamment des affaires de statut personnel (pension alimentaire, héritage, divorce, violences conjugales, négligence, état civil, etc.), des affaires civiles, pénales et sociales (pension, sécurité sociale, expulsion, paiement des salaires, etc.), d’ordre procédurale (dépôt de plainte, appel contre le jugement, etc.), ainsi que des questions douanières et fiscales ou des recours à l’encontre d’organes administratifs et judiciaires.

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger est régie par la loi N° 19-89 promulguée par le dahir N° 1-90-79 du 20 Hija 1410 (13 juillet 1990). Il s’agit d’une institution à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour objet d’œuvrer pour le maintien des liens fondamentaux que les Marocains résidant à l’étranger entretiennent avec leur patrie et de les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent du fait de leur émigration.

A cet effet, la Fondation déploie une panoplie de programmes dans les domaines culturel, juridique, économique et social.