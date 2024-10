La Fondation marocaine MAScIR de l’UM6P primée pour ses innovations médicales au service de l’Afrique

samedi, 26 octobre, 2024 à 11:53

Dakar – La Fondation MAScIR relevant de l’université Mohammed VI Polytechnique a remporté, vendredi à Dakar, le prestigieux prix Galien Afrique 2024, dans la catégorie meilleure technologie médicale.

Le prix a été remis par le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye au Professeur Hassan Sefrioui, Directeur, membre du comité exécutif de MAScIR, lors d’une cérémonie de clôture de la 7ème édition du Forum Galien Afrique, organisée du 22 au 25 octobre dans la capitale sénégalaise.

Dans une déclaration à la MAP, le Prof. Sefrioui s’est félicité de cette distinction qui vient récompenser des années d’excellence et d’innovation en R&D développée au sein de MAScIR, notamment dans le domaine de diagnostic des maladies prévalentes en Afrique.

Le prof. Sefrioui, également membre du groupe technique et consultatif de diagnostic de l’Organisation Mondiale de la Santé, a considéré le prix comme le fruit d’un long travail qui a démarré en 2010 au niveau du centre de biotechnologie médicale MAScIR avec l’objectif d’établir une plateforme technologique innovante de développement des kits « Made in Morocco » pour le diagnostic de plusieurs maladies.

Sur ce volet, il a cité l’exploit de l’équipe qui a réussi à développer plusieurs kits de diagnostic dont ceux de la leucémie, le cancer de sein, l’hépatite C, la tuberculose ou encore le COVID-19. Ce kit a été distribué au Maroc, Tunisie, Cote d’Ivoire, Sénégal et Rwanda en collaboration avec Africa CDC (Center for Diseases Control) de l’Union Africain.

Le Prof. Sefrioui a aussi fait savoir qu’en septembre 2024, le kit de diagnostic du virus Mpox développé par l’UM6P-MAScIR a été validé par l’institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa, en République Démocratique du Congo et enregistré au Maroc auprès de la direction du médicament et de la pharmacie.

La Fondation MAScIR vise la promotion et le développement de pôles de recherche technologique dans les domaines des matériaux et nanomatériaux, de la biotechnologie, de la microélectronique et des sciences de la vie. Ses actions portent sur la recherche appliquée et l’innovation pour répondre aux besoins du marché.

Le Forum Galien Afrique qui a tenu sa 7eme session à Dakar sous le thème ” Actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales en Afrique” , oeuvre pour le renforcement de la recherche et le développement durable à travers le partage d’expériences face aux problématiques majeures de santé publique.

Cette édition a réuni des participants du monde entier, dont des récipiendaires du Prix Nobel, des leaders politiques et des chercheurs. L’événement a été une plateforme d’échanges scientifiques de haut niveau sur des questions d’intérêt commun, les priorités sanitaires du continent africain, outre l’examen des défis et des perspectives en la matière.

Outre la Fondation Mascir, le projet Cyber Rwanda du collectif YLabs, a été distingué pour la meilleure solution digitale.

Le Prix Galien Afrique valorise les innovations et avancées significatives dans le domaine des découvertes et thérapies, récompensant chercheurs, institutions et industries pharmaceutiques, qu’elles soient publiques ou privées.