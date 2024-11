Fondation Mohammed VI des Ouléma africains: annonce dimanche à Rabat des lauréats des Prix des Manuscrits islamiques africains et de la Recherche dans les constantes religieuses

jeudi, 7 novembre, 2024 à 23:33

Rabat – Les résultats de la 1ère édition du Prix de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains des manuscrits et documents islamiques africains, et du Prix de la Fondation pour la recherche dans les constantes religieuses communes seront annoncés lors d’une cérémonie, organisée dimanche prochain, à Rabat.

Dans un communiqué, la Fondation Mohammed VI des ouléma africains indique que cette cérémonie, qui intervient en application des recommandations de la 5ème session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, tenue à Fès, sera organisée à l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates.

L’organisation de cette cérémonie s’inscrit également dans le cadre des efforts de la Fondation visant à préserver le patrimoine manuscrit afro-islamique, et à consolider les constantes religieuses communes qui unissent le Royaume du Maroc au reste des pays africains, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation.

Ainsi, plus de 190 manuscrits ont concouru pour le Prix de la Fondation pour les manuscrits et documents islamiques africains, divisés en deux catégories, à savoir, “les livres manuscrits” et “les documents manuscrits”.

S’agissant du Prix de la recherche dans les constantes religieuses communes, la Fondation a reçu 52 recherches et articles scientifiques répartis sur les quatre catégories du prix, à savoir, “la Commanderie des Croyants”, “Al Aaqida Al Achaaria”, “les quatre écoles de jurisprudence” et “le soufisme sunnite”.