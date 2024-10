La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement participe à la “Consultation africaine en préparation à la 3è Conférence des Nations Unies sur l’Océan” et au “Blue Africa Summit”

mercredi, 16 octobre, 2024 à 13:53

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, sous la Présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Marraine de l’Alliance de la Décennie des Nations Unies pour les Sciences océaniques au service du Développement durable, a participé activement à Tanger à la “Consultation africaine en préparation à la 3ème Conférence des Nations Unies sur l’Océan” et au “Blue Africa Summit”.

Cette Consultation a été organisée le 9 octobre par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et l’Institut national de recherche halieutique avec le support des Nations Unies, tandis que le “Blue Africa Summit” a été organisé par l’Académie du Royaume le 10 octobre, indique un communiqué de la Fondation.

En marge de ces conférences, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et le Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement ont organisé le 7 octobre, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, l’Institut National de Recherche Halieutique ainsi que l’Académie du Royaume, une consultation en ligne de la jeunesse africaine en faveur de l’océan, ajoute la même source.

L’objectif de cette consultation était d’écouter les jeunes africains, en particulier leurs recommandations et points de vue concernant l’océan, et de multiplier et capitaliser sur le potentiel de l’océan pour le développement durable en Afrique.

Cette consultation a connu la participation de plus de 500 jeunes africains qui ont traité de quatre thèmes majeurs, à savoir la gouvernance des océans et les cadres politiques, la prise de décision et la recherche fondées sur la science, la coopération et la mobilisation des financements ainsi que le développement des capacités et l’engagement des parties prenantes.

Les messages transmis par la jeunesse africaine lors de cette consultation ont rayonné le 9 octobre à Tanger lors de la Consultation africaine en préparation à la 3ème Conférence des Nations Unies sur l’Océan, présentés conjointement par Lewis Kimau Kimaru, jeune innovateur kényan, lauréat du programme d’incubation du African Youth Climate Hub (AYCH) et fondateur de “Seamore”, et Sophia Larissa, coordinatrice du Centre africain de sensibilisation à l’océan et doctorante spécialisée en droit de la mer et en droit international des investissements.

Le 10 octobre, les cadres de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement ont apporté leurs perspectives constructives à la “Blue Africa Summit” sur l’économie et la finance bleue.

De plus, Victor Amusa, innovateur nigérien et lauréat du programme d’incubation AYCH a présenté “WasteBazaar”, une technologie propre qui propose un service de collecte des déchets à la demande et un service de recyclage incitatif aux résidents urbains confrontés à la crise émergente de la gestion des déchets afin de préserver notre océan des déchets plastiques en amont par le biais de l’économie circulaire.