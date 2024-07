La formation des participants, un facteur déterminant pour le succès du RGPH 2024 (M. Lahlimi)

mercredi, 3 juillet, 2024 à 21:45

Rabat – La formation des participants constitue un facteur déterminant pour le succès du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024, a indiqué, mercredi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), M. Lahlimi a fait savoir qu’un modèle informatique a été adopté pour la sélection des candidats participant à cette opération nationale d’envergure, y compris les enquêteurs, contrôleurs et superviseurs.

Parmi 500.000 candidatures, environ 200.000 candidats ont été sélectionnés automatiquement, selon des critères légaux, en tenant compte des besoins locaux de chaque collectivité, a-t-il précisé.

Et de rappeler que ces candidats ont bénéficié d’une formation à distance de trois mois, développée en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et qu’environ 100.000 d’entre eux ont achevé les modules de formation avec succès.

M. Lahlimi a noté que la phase actuelle porte sur des entretiens individuels menés par les directeurs régionaux et les superviseurs provinciaux du HCP pour sélectionner 55.000 candidats qui bénéficieront ensuite d’une formation en présentiel de deux semaines en juillet et août 2024, complétée par une visite de terrain deux jours avant le lancement officiel du recensement.

Pour identifier les participants désignés par le HCP pour collecter les données auprès des ménages durant le recensement, les enquêteurs seront équipés de badges officiels portant leur photo et leur numéro de carte d’identité nationale, ainsi que des casquettes avec le logo du RGPH 2024, a indiqué le Haut-Commissaire au Plan.

De plus, ces participants recevront des tablettes électroniques contenant une application développée par les informaticiens et spécialistes des systèmes d’information géographique du HCP, a-t-il poursuivi, précisant que cette application inclut les itinéraires que les enquêteurs doivent suivre et les formulaires électroniques pour collecter les données auprès des ménages.

Ce système intègre également des règles de vérification pour assurer la cohérence et la validité des données, facilitant leur exploitation avant leur envoi sécurisé au centre de traitement des données, a ajouté M. Lahlimi.

Organisée à l’occasion du démarrage de l’étape opérationnelle du RGPH 2024, cette conférence a été également dédiée à la présentation de l’identité visuelle, des travaux cartographiques, de la cartographie des établissements économiques du RGPH 2024 et de la plateforme interactive de consultation des données géoréférencées issues de ces travaux.